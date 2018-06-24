Технопарк «Импульс» представил крупнейший вибропогружатель в ассортименте завода Impulse VP500

Технопарк «Импульс» (г. Москва) — российский производитель навесного оборудования для спецтехники, представляет новинку на рынке виброоборудования — крупнейший вибропогружатель в ассортименте завода Impulse VP500.

Оборудование предназначено для погружения свай, труб и шпунта на тяжелых экскаваторах массой от 30 до 40 тонн. Это следующий логический шаг в развитии линейки вибропогружателей Impulse, обеспечивающий дополнительные возможности для реализации масштабных строительных проектов.

Эксцентриковый момент в новом вибропогружателе Impulse достигает 8 Кгм, а простая конструкция оборудования делает его более надежным и ремонтопригодным.

Еще одно конструктивное преимущество Impulse VP500 — компактная коммутация гидравлических соединений. Все каналы на рабочие органы вибропогружателя выполнены в компактном блоке управления, который крепится сбоку от гидромотора. Это позволило избежать лишних внешних разводок рукавами высокого давления, что увеличило надежность и защищенность вибропогружателя.

Погружатель Impulse VP500 собран из стандартных комплектующих, которые в случае замены всегда в наличии у официального дистрибьютора Технопарка «Импульс» — Компании «Традиция-К».