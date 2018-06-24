29 апреля в Калуге открыта новая троллейбусная линия по улице Фомушина, являющейся частью так называемого Правобережного проспекта. Инфраструктуру для общественного транспорта возвели в рамках проекта реконструкции автодороги «Правый берег — Шопино». Стоимость работ составила около 700 млн руб. Двухполосная дорога, проходящая через новые жилые комплексы Калуги, была расширена до бульвара с шестью полосами движения — по три в каждую сторону. Для остановок общественного транспорта оборудовали заездные карманы. Первая техническая поездка по новому участку на троллейбусах прошла накануне, 28 апреля.

Троллейбусное движение в Калуге открыто 30 марта 1956 года. А маршрут № 18 «Дубрава — ул. Генерала Попова», открывший движение по первой линии на Правобережье, действует с 22 ноября 2008 года. В 2011 году он был продлён через центр города, попутно поглотив маршрут № 4.

Отныне его маршрут станет ещё на почти на три километра длиннее — он пройдёт до разворотного кольца в районе микрорайона «Веснушки». Количество троллейбусов на маршруте по рабочим дням обещают довести до 18 против апрельских 14, что и ранее было самым высоким показателем среди калужских маршрутов электротранспорта.

На третьем этапе реконструкции автодороги «Правый берег — Шопино» троллейбусную линию планируется продлить ещё дальше, к деревне Шопино. Но сроки проведения этих работ пока не определены.