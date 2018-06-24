Новые стадионы открылись в Ленинградской, Московской областях и Чувашии





© arena-khimki.ru

В Ленинградской области открылся новый стадион

Новый спортивный объект введен в эксплуатацию в поселке Толмачево Лужского района Ленинградской области. Здесь открылся стадион общей площадью 12,8 тыс. кв. м, включающий в себя искусственное футбольное поле с беговыми дорожками, а также трибуны и раздевалки для спортсменов.

На новом стадионе планируют проводить учебно-тренировочные занятия местных команд, а также районные соревнования по футболу и общественно-культурные мероприятия.

Стоимость объекта составляет 24,5 млн рублей.





© gov.cap.ru

В Чувашии реконструированы стадионы «Олимпийский» и «Спартак»

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу — 2018 в Чувашии проведена реконструкция стадионов «Спартак» и «Олимпийский» в г. Чебоксары.

В соответствии с требованиями ФИФА на обоих стадионах практически заново построены футбольные поля: заменена дренажная система, засеян натуральный газон со специальным травяным покрытием, проведена система автоматического полива. Приобретена специализированная техника для поддержания газона на футбольных полях в надлежащем состоянии. Необходимое обучение по обслуживанию газона прошел персонал. Кроме того, установлены новые мачты освещения с мощностью светового потока не менее 500 люкс.

Под требования мировых стандартов были приведены и административно-бытовые помещения. Так, на стадионе «Олимпийский» соответствующие строительные работы проведены в подтрибунных помещениях. Оборудованы более вместительные раздевалки, современные конференц-залы, другие бытовые площади. Организованы также централизованные пункты безопасности, смонтирована современная система видеонаблюдения, охватывающая стадион по всему периметру, практически без мертвых зон.

В подмосковном Дедовске создали первоклассную спортивную базу

Теперь в Дедовске есть хорошее футбольное поле с натуральным газоном, новый административно-бытовой корпус и современное освещение.

На время чемпионата мира по футболу спорткомплекм «Гучково» стал тренировочной базой сборной Бельгии.

После окончания чемпионата спортивный комплекс «Гучково» будет использоваться в качестве базы для местной спортивной школы по футболу, а также на ее территории разместится региональный центр по батутному спорту.

В Химках завершена реконструкция стадиона «Родина»

В Химках завершена реконструкция стадиона «Родина», который был включен в перечень реконструируемых объектов к Чемпионату Мира по футболу FIFA 2018, утвержденных Постановлением Правительства РФ. Работы продолжались около года.

В ходе реконструкции были выполнены работы по обустройству натурального газона с автоматической системой полива, капитальному ремонту и укреплению несущих конструкций главной трибуны стадиона, замене всех инженерных систем. В результате перепланировки в подтрибунном пространстве появился пресс-центр, вмещающий 100 представителей СМИ. Полностью обновлены раздевалки команд, рассчитанные на 25 человек, увеличена их площадь. Оборудован новый координационный штаб безопасности, контрольно-пропускные пункты, места на трибунах для размещения лиц с ограниченными возможностями.

Ни одна из команд-участниц предстоящего мундиаля не выбрала «Родину» в качестве своей тренировочной площадки.

Да это в общем и неважно. Всё остаётся людям!

Сообщение подготовлено вместе с Human RS

http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=3868949&gov_id=49&type=news&page=29&size=20

http://aroundmos.ru/news/stroitelstvo/0798

http://www.arena-khimki.r...?option=full_news&id=1308