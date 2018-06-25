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Армия и Флот

Сибирские артиллеристы получили 12 самоходок «Малка»

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Новосибирск. 25 июня. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ — В артиллерийское соединение Центрального военного округа, дислоцированное в Кемеровской области, по гособоронзаказу поступили 12 новейших 203-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7СМ.

«Военнослужащие прошли переподготовку по управлению новой техникой. САУ „Малка“ будут активно задействованы в полевом лагерном сборе артиллерийских соединений ЦВО, которые пройдут на Юргинском полигоне в Кемеровской области в июле», — говорится в сообщении. Самоходное орудие способно производить до трех выстрелов в минуту и предназначено для уничтожения особо важных объектов и целей противника на расстоянии до 50 км. Экипаж самоходной артиллерийской установки составляет шесть человек: водитель, командир и артиллеристы.

2С72С7М
Начало серийного производства19751986
Боевая масса, т4546,5
Экипаж, чел.76
Индекс орудия2А442А44
Возимый боезапас, выстр.48
Максимальная скорострельность, выстр/мин1,52,5
Режимная скорострельность, выстр/час4050
Время перевода в боевое положение, мин.107
Время перевода в походное положение, мин.103—5
Марка двигателяВ-46-1В-84Б
Мощность двигателя, л.с.780840
Удельная мощность, л.с./т17,2518
РадиостанцияР-123МР-173
Аппаратура внутренней связи1В1161В116

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http://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=484559

12 новейших 203-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7СМ.
  • Борис Ташлыков Борис Ташлыков
    25.06.1809:42:22

    Любят отдельные журналисты везде совать словечки типа «новейшие», «не имеющие аналогов» и прочие «нано» в применение к военной технике.

    Ну не новейшие они… Производство закончено в 1990 году.

    Это модернизация. Лучше бы описали, что улучшилось в сравнении 2С7М, чем наводить туман новейшеством.

    #1047355
  • Нет аватара абрамыч
    25.06.1810:34:17

    Классная вещь.Тухачевский просрал такую.

    #1047366
    • oleg repin oleg repin
      25.06.1811:15:17

      Каким образом? Если есть информация дайте ссылочку.

      #1047373
      • Нет аватара абрамыч
        25.06.1811:29:37

        Еще более трагично сложилась судьба дуплекса. С 26 мая 1956 года по 13 мая 1957 года на полигоне Ржевка проходила испытания 305-мм гаубица С-73 с картузным заряжанием. Судя по отчету, гаубица стреляла отлично, но руководство полигона было настроено к ней крайне недоброжелательно. Не найдя ни одного недостатка в ходе испытаний, начальник полигона генерал-майор Бульба придрался к низкой проходимости крана АК-20, без которого невозможно перевооружение системы, и постановил «качающуюся часть гаубицы наложить на артсамоход типа объекта 271».

        Более безграмотное решение трудно придумать. Ведь в финскую и Великую Отечественную войны СССР остался без 305-мм гаубиц особой мощности из-за такой же ошибки Тухачевского, потребовавшего переделать разборный буксируемый дуплекс Б-23 (305-мм гаубица и 203-мм пушка) в самоходные установки СУ-7. Работы шли с 1931 года по апрель 1938-го, после чего выяснилось, что 106-тонный самоход СУ-7 не держат мосты и установка не перевозится по железной дороге.

        В итоге работы пришлось прекратить. Только после огромных и неоправданных потерь в финскую войну у нас приступили к работам над буксируемой разборной 450-мм гаубицей Бр-23, но завершить их помешала война.

        Тухачевский просрал как министр вооружений всю программ перевооружения Союза.Так же входил в партию войны Троцкого и мешал индустриализации.

        Ссылок много.

        #1047374
        • Нет аватара Юрген
          25.06.1811:32:27

          С 26 мая 1956 года по 13 мая 1957 года на полигоне Ржевка проходила испытания 305-мм гаубица С-73 с картузным заряжанием.

          У вас что-то с годами, кмк.

          #1047375
          • Нет аватара абрамыч
            25.06.1811:37:51

            Речь идет о двух разработках :довоенной и послевоенной с одинаковыми ошибками и по весу.

            Там лимитирует вес 50 тонн и размеры мостов.Секретный сталинский заказ: Гром небесный | Журнал …

             https://www.popmech.ru/we...skiy-zakaz-grom-nebesnyy/ 

            11 мар. 2006 г. — Аналогичная система дуплекс (210-мм пушка С-72 и 305-мм гаубица С-73) … мощности из-за такой же ошибки Тухачевского, потребовавшего переделать … Это были последние пушки великого артиллерийского …

            Полная статья-

            #1047377
  • megajob megajob
    25.06.1812:02:36

    Если не ошибаюсь эти установки были тогда «засолены» по особому договору в связи с тем что они предназначены для ядерных снарядов и то что их восстанавливают и возвращают в войска — как «настораживает». Или руководство страны «говится» или «лучше иметь и в нужный момент, чем не иметь и в нужный момент сожалеть об отсутствии»

    #1047384
  • Нет аватара malikszh
    25.06.1812:03:25

    Это новый?

    #1047385
    • alex4spb alex4spb
      25.06.1812:43:01

      Это новый?
      нет

      #1047394
      • Нет аватара malikszh
        25.06.1812:54:34

        по гособоронзаказу поступили 12 новейших 203-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7СМ.

        по гособоронзаказу поступили 12 новейших 203-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7СМ. ощибка

        #1047396
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