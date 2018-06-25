Сибирские артиллеристы получили 12 самоходок «Малка»
Новосибирск. 25 июня. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ — В артиллерийское соединение Центрального военного округа, дислоцированное в Кемеровской области, по гособоронзаказу поступили 12 новейших 203-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7СМ.
«Военнослужащие прошли переподготовку по управлению новой техникой. САУ „Малка“ будут активно задействованы в полевом лагерном сборе артиллерийских соединений ЦВО, которые пройдут на Юргинском полигоне в Кемеровской области в июле», — говорится в сообщении. Самоходное орудие способно производить до трех выстрелов в минуту и предназначено для уничтожения особо важных объектов и целей противника на расстоянии до 50 км. Экипаж самоходной артиллерийской установки составляет шесть человек: водитель, командир и артиллеристы.
|2С7
|2С7М
|Начало серийного производства
|1975
|1986
|Боевая масса, т
|45
|46,5
|Экипаж, чел.
|7
|6
|Индекс орудия
|2А44
|2А44
|Возимый боезапас, выстр.
|4
|8
|Максимальная скорострельность, выстр/мин
|1,5
|2,5
|Режимная скорострельность, выстр/час
|40
|50
|Время перевода в боевое положение, мин.
|10
|7
|Время перевода в походное положение, мин.
|10
|3—5
|Марка двигателя
|В-46-1
|В-84Б
|Мощность двигателя, л.с.
|780
|840
|Удельная мощность, л.с./т
|17,25
|18
|Радиостанция
|Р-123М
|Р-173
|Аппаратура внутренней связи
|1В116
|1В116
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