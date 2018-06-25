Сибирские артиллеристы получили 12 самоходок «Малка»

Новосибирск. 25 июня. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ — В артиллерийское соединение Центрального военного округа, дислоцированное в Кемеровской области, по гособоронзаказу поступили 12 новейших 203-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7СМ.

«Военнослужащие прошли переподготовку по управлению новой техникой. САУ „Малка“ будут активно задействованы в полевом лагерном сборе артиллерийских соединений ЦВО, которые пройдут на Юргинском полигоне в Кемеровской области в июле», — говорится в сообщении. Самоходное орудие способно производить до трех выстрелов в минуту и предназначено для уничтожения особо важных объектов и целей противника на расстоянии до 50 км. Экипаж самоходной артиллерийской установки составляет шесть человек: водитель, командир и артиллеристы.