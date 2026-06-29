Платформа для автоматизации производства совмещена с процессором «Иртыш»
Испытания подтвердили:
Доступность: компоненты комплекса T-Flex PLM показали успешное функционирование на процессоре «Иртыш», что обеспечит отечественным предприятиям возможность полного отказа от зарубежного ПО и «железа».
Совместимость: решения «Топ Системы» продемонстрировали возможность работы в создаваемой ИТ-инфраструктуре на базе процессоров «Иртыш», что обеспечит надежную поддержку и обслуживание производственных процессов.
Производительность: компоненты комплекса T-Flex PLM могут напрямую использовать аппаратные возможности ПАК, что открывает пути для дополнительной оптимизации и горизонтального масштабирования решений.
Компания «Топ Системы», разработчик интегрированной платформы T-Flex PLM, и компания «Трамплин Электроникс», разработчик микроэлектроники, сообщили о проведении комплексных лабораторных испытаний по адаптации ключевых компонентов T-Flex PLM к работе на процессорной архитектуре «Иртыш». Результаты работ подтвердили совместимость и высокий потенциал российского программно-аппаратного комплекса для автоматизации промышленных предприятий.
В соответствии с курсом на обеспечение технологического суверенитета и импортозамещение, «Топ Системы» и «Трамплин Электроникс» ведут разработки целевых программно-аппаратных комплексов (ПАК) для промышленности. В начале 2026 г. партнеры рассмотрели процессор «Иртыш» в качестве кандидата для проведения первичных испытаний. Характеристики «Иртыша» наиболее полно отвечают задачам обработки данных об управлении жизненным циклом изделий.
В рамках практического этапа «Трамплин Электроникс» предоставил тестовый компьютер на базе процессора «Иртыш» с предустановленной операционной системой семейства Linux, а инженеры компании «Топ Системы» выполнили адаптацию и сборку продуктов комплекса T-Flex PLM: T-Flex CAD и T-Flex DOCs.
Это партнерство — важный шаг в формировании полностью отечественного стека технологий для промышленности. Мы не просто получили первые подтверждения совместимости продуктов, но и заложили основу для создания высокопроизводительных ПАК, которые закроют критическую потребность рынка в независимых решениях.
«Интеграция T-Flex PLM с отечественными процессорами «Иртыш» позволяет масштабировать вычислительные мощности и формировать готовые программно-аппаратных решения, одновременно стимулируя совместные НИОКР. Партнёрство наших компаний — это ускорение вывода новых изделий на рынок и переход к полностью локализованным цифровым цепочкам.
Использование T-Flex PLM в связке с доверенным оборудованием обеспечивает сквозную совместимость данных и создаёт устойчивый фундамент для технологического суверенитета предприятий любого масштаба.
Компании намерены продолжить совместную работу по дальнейшим испытаниям различных серий процессоров и прорабатывать формирование готовых промышленных ПАК на базе процессоров «Иртыш» и T-Flex PLM.
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