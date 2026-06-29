Завершено формирование гермозоны реакторного здания на втором блоке АЭС «Аккую»
На втором энергоблоке АЭС «Аккую» в Турции завершили формирование герметичной зоны реакторного здания. Купол внутренней защитной оболочки установлен в проектное положение. Операция по подъёму заняла около семи часов. Работы выполнялись с применением тяжёлого самоходного гусеничного крана. После установки купола строителям предстоит сварить его с цилиндрической частью оболочки. Это сформирует герметичный объём реакторного отделения. Затем продолжатся работы по армированию и бетонированию защитной оболочки, сообщили в Росатом.
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