MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
вчера 210
Bionysheva_Elena Российские проекты за рубежом

Завершено формирование гермозоны реакторного здания на втором блоке АЭС «Аккую»

На втором энергоблоке АЭС «Аккую» в Турции завершили формирование герметичной зоны реакторного здания. Купол внутренней защитной оболочки установлен в проектное положение. Операция по подъёму заняла около семи часов. Работы выполнялись с применением тяжёлого самоходного гусеничного крана. После установки купола строителям предстоит сварить его с цилиндрической частью оболочки. Это сформирует герметичный объём реакторного отделения. Затем продолжатся работы по армированию и бетонированию защитной оболочки, сообщили в Росатом.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: max.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт