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Транспорт и логистика

В Ноябрьске состоялось открытие первого на Ямале автоцентра «КАМАЗ»

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Выполнять весь комплекс регламентных функций дилера будет ООО «Торговый сервисный центр «РИАТ — НОЯБРЬСК». Компания ОАО «РИАТ» инвестировала в данный проект более 200 млн. рублей. И намерена развивать его дальше — как по объёму, так и по ассортименту и качеству предоставляемых услуг. Первый окружной дилерский центр обеспечит порядка 45 высоквалифицированных рабочих мест и готов предоставлять полный спектр услуг и возможностей для владельцев техники ведущего российского производителя грузовых автомобилей КАМАЗ. Предприятие, зарегистрированное в Ноябрьске, только за первые 10 лет выплатит в бюджет около 120 млн. рублей налогов.

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http://admnoyabrsk.ru/onenews.php?kat=15&news=2680

Ноябрьск, Ямал, ЯНАО, транспорт и логистика
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