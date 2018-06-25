В Ноябрьске состоялось открытие первого на Ямале автоцентра «КАМАЗ»

Выполнять весь комплекс регламентных функций дилера будет ООО «Торговый сервисный центр «РИАТ — НОЯБРЬСК». Компания ОАО «РИАТ» инвестировала в данный проект более 200 млн. рублей. И намерена развивать его дальше — как по объёму, так и по ассортименту и качеству предоставляемых услуг. Первый окружной дилерский центр обеспечит порядка 45 высоквалифицированных рабочих мест и готов предоставлять полный спектр услуг и возможностей для владельцев техники ведущего российского производителя грузовых автомобилей КАМАЗ. Предприятие, зарегистрированное в Ноябрьске, только за первые 10 лет выплатит в бюджет около 120 млн. рублей налогов.