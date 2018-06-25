Компания «СиСорт» впервые представила фотосепаратор с рекордной производительностью в Алтайском крае

Инновационная компания «СиСорт» подводит итоги участия в «Дне Сибирского поля». Выставка прошла в Алтайском крае на минувшей неделе. По итогам мероприятия три компании агропромышленного комплекса региона захотели приобрести фотосепараторы «СиСорт». Кроме того, специалисты предприятия отмечают возросший интерес к нориям — это оборудование для транспортировки продукции, которое также разработано и выпускается алтайским предприятием.

«СиСорт» представила на «Дне поля» фотосепаратор с рекордной производительностью — шестилотковый SmartSort. Он способен качественно очистить от примесей 40 тонн пшеницы в час. Это рекордные показатели для такого оборудования. Ранее «СиСорт» представлял SmartSort на европейских выставках и поставлял аппарат только за границу. С недавнего времени эта современная и высокотехнологичная машина доступна и для российских аграриев. На выставке в Алтайском крае SmartSort продемонстрировали впервые. Также на стенде компания представила два вида норий собственного производства.

— Компания разработала нории для того, чтобы покупателям фотосепараторов было проще встроить сортировщики с технологический процесс. Это конвейер, который подает продукт к аппарату. В последнее время мы отмечаем спрос на нории «СиСорт» не только у покупателей фотосепараторов. Этот интерес мы также ощутили и на «Дне поля», — говорит коммерческий директор «СиСорт» Виталий Савинков.

Главным оборудованием на стенде «СиСорт» все же стал фотосепаратор, который работал на протяжении всего мероприятия. Потенциальным клиентам и гостям показывали, как SmartSort справляется с очисткой от ненужных примесей подсолнечника, рапса, пшеницы, чечевицы. Клиенты могли принести свой продукт — и фотосепаратор справлялся с его очисткой. Также SmartSort исполнял для гостей различные музыкальные композиции — таким необычным образом компания проводит тест исправности пневматической системы аппарата и веселит посетителей.

— На нашем стенде побывало более ста заинтересованных гостей. Представители трех алтайских предприятий решили приобрести аппарат после того, как лично убедились в качестве сортировки. Одна из компаний занимается переработкой подсолнечника, две других — растениеводством и сельхозпереработкой. Им фотосепаратор нужен как для подготовки семян различных растений, так и для очистки собранного урожая перед продажей, — говорит руководитель барнаульского подразделения «СиСорт» Денис Малышев.

Представители «СиСорт» отмечают, что в этом году «День поля» стал еще более массовым. Число гостей, действительно заинтересованных в покупке оборудования, растет с каждым годом. Компания планирует участвовать в «Дне поля» с отдельным стендом и в следующем году, так как считает это мероприятие эффективным.

Для справки. Инновационная компания «СиСорт» занимается разработкой и производством высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих продуктов. Российский лидер по объемам продаж собственных фотосепараторов, входит в ассоциацию «Росспецмаш» и Алтайский кластер аграрного машиностроения.