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Фотофакты

Cтроительство Амурского газоперерабатывающего завода

  •  © blagoveshchensk-pererabotka.gazprom.ru

Май 2018 г.

Строительство началось в октябре 2015 года.

Проектная мощность (по переработке) — 42 млрд куб. м природного газа в год.

Производство гелия — до 60 млн куб. м в год.

Производство этана — около 2,5 млн тонн в год.

Производство пропана — около 1 млн тонн в год.

Производство бутана — около 500 тыс. тонн в год.

Производство пентан-гексановой фракции — около 200 тыс. тонн в год.

Технологические линии — 6.

Площадь завода — 800 га.

  •  © blagoveshchensk-pererabotka.gazprom.ru

Площадка строительства Амурского ГПЗ.

  •  © blagoveshchensk-pererabotka.gazprom.ru
  •  © blagoveshchensk-pererabotka.gazprom.ru

Реконструкция участка региональной автодороги «Амур» (Площадка отстоя крупногабаритных грузов)

  •  © blagoveshchensk-pererabotka.gazprom.ru

Железнодорожная станция «Заводская» Амурского ГПЗ

  •  © blagoveshchensk-pererabotka.gazprom.ru

Железнодорожная станция «Заводская 2»

  •  © blagoveshchensk-pererabotka.gazprom.ru

Причал на р. Зея для разгрузки крупно-тоннажных и негабаритных грузов

  •  © blagoveshchensk-pererabotka.gazprom.ru

Доставка крупнотоннажного оборудования морским и речным путем.

+БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июня. Один из крупнейших кранов в мире установлен на площадке строящегося ГПЗ в Приамурье

  •  © blagoveshchensk-pererabotka.gazprom.ru

Один из крупнейших кранов в мире, грузоподъемность которого 1,6 тыс. тонн, установлен на строительной площадке Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), сообщил в среду объединенный пресс-центр проекта.

«Для монтажа крупногабаритного оборудования на строительной площадке Амурского ГПЗ установлен кольцевой кран Liebherr грузоподъемностью 1,6 тыс. тонн. Он является одним из четырех крупнейших кранов в мире», — говорится в сообщении.

По информации объединенного пресс-центра проекта, кран изготовлен по специальному проекту, вес крюка составляет 65 тонн, длина стрелы — 108 м. На стройплощадку его доставили в 200 контейнерах, на его сборку ушло около месяца.

«Самым крупным оборудованием, которое предстоит смонтировать с помощью этого крана, будет колонна установки выделения азота и деметанизатор», — отметили специалисты объединенного пресс-центра проекта.

 http://tass.ru/ekonomika/5326679 

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http://blagoveshchensk-pererabotka.gazprom.ru/press/gallery/40/

Амурский ГПЗ, Амурская область, Газпром
  • Нет аватара 0SD0S
    27.06.1822:10:58

    Впечатляет!

    #1048047
  • Нет аватара tumanov79
    27.06.1822:38:01

    Вот это мощь!!!

    #1048058
  • Нет аватара termometrix
    27.06.1823:09:57

    Май 2018 г.

    Строительство началось в октябре 2015 года

    Прогресс не впечатляет-то.

    #1048068
    • Денис Αфанасьев Денис Αфанасьев
      27.06.1823:31:45

      ты хоть представляешь что такое 800 га? лол это будет самый большой завод в мире

      Отредактировано: Денис Αфанасьев~23:32 27.06.18
      #1048075
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