Cтроительство Амурского газоперерабатывающего завода

Май 2018 г.

Строительство началось в октябре 2015 года.

Проектная мощность (по переработке) — 42 млрд куб. м природного газа в год.

Производство гелия — до 60 млн куб. м в год.

Производство этана — около 2,5 млн тонн в год.

Производство пропана — около 1 млн тонн в год.

Производство бутана — около 500 тыс. тонн в год.

Производство пентан-гексановой фракции — около 200 тыс. тонн в год.

Технологические линии — 6.

Площадь завода — 800 га.

Площадка строительства Амурского ГПЗ.

Реконструкция участка региональной автодороги «Амур» (Площадка отстоя крупногабаритных грузов)

Железнодорожная станция «Заводская» Амурского ГПЗ

Железнодорожная станция «Заводская 2»

Причал на р. Зея для разгрузки крупно-тоннажных и негабаритных грузов

Доставка крупнотоннажного оборудования морским и речным путем.

+БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июня. Один из крупнейших кранов в мире установлен на площадке строящегося ГПЗ в Приамурье

Один из крупнейших кранов в мире, грузоподъемность которого 1,6 тыс. тонн, установлен на строительной площадке Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), сообщил в среду объединенный пресс-центр проекта.

«Для монтажа крупногабаритного оборудования на строительной площадке Амурского ГПЗ установлен кольцевой кран Liebherr грузоподъемностью 1,6 тыс. тонн. Он является одним из четырех крупнейших кранов в мире», — говорится в сообщении.

По информации объединенного пресс-центра проекта, кран изготовлен по специальному проекту, вес крюка составляет 65 тонн, длина стрелы — 108 м. На стройплощадку его доставили в 200 контейнерах, на его сборку ушло около месяца.

«Самым крупным оборудованием, которое предстоит смонтировать с помощью этого крана, будет колонна установки выделения азота и деметанизатор», — отметили специалисты объединенного пресс-центра проекта.

http://tass.ru/ekonomika/5326679