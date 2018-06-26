АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» продолжает техперевооружение

Сразу несколько новых участков открылись в сборочном цехе № 37 АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина».

Первым обновлен участок печатных плат. Помещение капитально отремонтировано, установлены новые стеллажи, смонтировано светодиодное освещение. На обновленном участке увеличено количество рабочих мест. Ежемесячно из рук местных специалистов выходит несколько тысяч печатных плат для специзделий.

Второй участок рассчитан на восемь рабочих мест. Он переехал в новое отремонтированное помещение. Здесь осуществляется сборка изделий спецназначения.

Плановый ремонт в цехе № 37 продолжается, строительные работы ведут специалисты ООО «ЖКХ». Часть помещений уже капитально отремонтирована: вставлены новые оконные пластиковые блоки, двери, закуплена мебель. В цехе проведена современная приточно-вытяжная вентиляция, соответствующая всем санитарным нормам.

В цехе № 65 введен в эксплуатацию уникальный пятикоординатный оптико-шлифовальный станок с ЧПУ.

Оборудование предназначено для изготовления инструмента особо сложной конфигурации, в том числе малых размеров. Ранее шлифовщики работали на подобных станках старого образца в ручном режиме.

Новое оборудование работает в трех режимах: ручном, автоматическом и полуавтоматическом. Позволяет получать детали высокой точности по размерам (до 2 микрон) с шероховатостью высокого класса. Широкий диапазон программ в системе управления обеспечивает серийный выпуск деталей с десяти-, пятидесяти- и даже стократным увеличением проекции схемы изделия на экран при шлифовке.

— Данный станок я заметил на одной из международных выставок в Москве, после чего предложил руководству цеха проработать вопрос о его приобретении, — говорит механик цеха Антон Кулин. — В России всего пять таких станков.

Пуско-наладку оборудования и обучение персонала провели специалисты фирмы-поставщика. На нем уже изготовлено более 500 деталей, продолжается освоение технологий изготовления.

А в цех № 16 приобретены шесть модульных выпрямителей «Пульсар смарт» (ООО «Навиком», г.Ярославль).

Они пришли на смену старым агрегатам 70-х годов. Оборудование предназначено для питания постоянным током гальванических ванн с использованием высокочастотной техники переключения.

Выпрямители представляют собой агрегаты, состоящие из стоек, объединенных в единую конструкцию. Один агрегат может использоваться для одновременного выполнения 16 независимых технологических процессов за счет индивидуального управления работой силовых блоков выпрямителей. Максимальный КПД 93%. Выпрямители оснащены автоматическим дистанционным пультом управления, контроля и сигнализации. Защиту при эксплуатации осуществляет микропроцессорная система. Агрегаты пыленепроницаемы и защищены от жидкости и перегрева.

Оборудование будет эксплуатироваться на трех новых линиях: электрополирования, цинкования и анодирования.

— У нас уже установлены два подобных выпрямителя на линии электроизоляционного анодирования, они отличаются надежностью и удобством в эксплуатации, — отмечает начальник цеха Сергей Кулешов. — Надеемся, что и эта техника будет работать ритмично.

В цехе № 42 АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» открыт обновленный участок сушки.

Капитально отремонтировано помещение, установлена вентиляционная система, закуплено новое оборудование, модернизирована часть уже имеющегося.

— Сушка — это техпроцесс, относящийся к скрытым, — рассказывает заместитель начальника цеха № 42 АО «АПЗ» Татьяна Спирина. — Не всегда можно заметить некачественную просушку изделия визуально, но впоследствии она так или иначе даст о себе знать. С новым оборудованием мы можем быть уверены, что все изделия высушены правильно и качественно.

Среди технических обновок участка: вакуумная печь, необходимая для удаления из химикатов излишков воды и воздуха, новые стеллажи и три шкафа конвекционной сушки печатных плат и блоков производства московского научно-производственного предприятия «Радуга». Каждый из шкафов, в зависимости от необходимой температуры согласно техпроцессу того или иного изделия (максимальный показатель +70 градусов), аттестован для работы в определенном температурном режиме, контролировать который помогает электронный блок управления. Стеклянные дверцы позволяют специалистам отслеживать весь техпроцесс сушки.

— Большой плюс еще в том, что новые шкафы дают возможность поместить в них сразу несколько изделий для обработки, — говорит заготовщик химических полуфабрикатов Лариса Шарикова. — Это ускоряет техпроцесс. К тому же и шкафы, и стеллажи сконструированы так, чтобы было удобно ставить изделия на полки, а также снимать их.

Красную ленту в коридоре капитально отремонтированного корпуса генеральный директор Олег Лавричев перерезал 22 мая — в день рождения завода.

— Становится хорошей традицией в день рождения завода открывать новые участки, пищеблоки, цеха, служебные помещения, — говорит Олег Лавричев. — Сегодня, в 61-ю годовщину образования АПЗ, мы открыли новое пространство для работы персонала службы главного технолога. Здесь работает чуть больше 200 человек. Все рабочие места организованы в соответствии с современными требованиями по функциональности, технической обеспеченности, санитарным нормам. Как мы услышали, замечаний у коллектива нет, чему я очень рад. Желаю коллегам плодотворной творческой работы на новом месте.

Пластиковые окна, удобная офисная мебель, подобранная под интерьер, все кондиционеры подключены и работают исправно, новые туалетные комнаты сияют чистотой.

Когда-то здесь находилась столовая на 1200 посадочных мест. В перестроечные времена потребность заводчан в общепите резко упала. Обезлюдевшее помещение с годами разрушалось: потекла крыша, обвалилась штукатурка, разрушились пол и потолок. Предприятие оказалось не в силах поддерживать объект, так как в 90-х все деньги направлялись в производство.

Трудно представить, какой объем работ провели, чтобы сегодня это помещение преобразилось до неузнаваемости. Здесь ежедневно, в плановом режиме трудились подрядчики четырех организаций: ООО «ЖКХ», ООО «Система», ООО «ЭМКиловат-Люкс», ООО «Муссон».

— В первую очередь было необходимо вывезти весь хлам, очистить стены и произвести демонтаж перегородок, — рассказывает заместитель главного инженера Сергей Олейник. — После мы стали планировать, что и где будет располагаться, где будет сидеть каждый специалист. Совместно со службой главного технолога и строителями была разработана планировка, написано техническое задание. Позже обсуждалась прокладка коммуникаций, организация освещения, монтаж вентиляции.

Общая стоимость проекта составила около 60 млн рублей. Но руководство предприятия не сомневается, все вложения оправданы: воодушевленные сотрудники технологической службы, окруженные чистотой и комфортом, станут работать продуктивнее.

www.oaoapz.com/press/news/tekheperevooruzhenie-prodolzhaetsya-/

http://www.oaoapz.com/press/news/sushim-po-novomu/

http://www.oaoapz.com/pre...-realizovyvat-zadumannoe/