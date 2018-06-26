Где в России делают классную обувь. Фоторепортаж с фабрики «Обувь России» в Новосибирске
Наверное, многие слышали такое выражение, что «я недостаточно богат, чтобы покупать дешевую обувь». Для нашей страны, надеюсь, пока это особенно актуально. Да, мы не можем иметь по 19 пар обуви, как американцы, хотя нам может и не надо столько, для нас главное, чтобы обувь была прочная, тёплая и удобная, ладно, уговорили и пусть красивая. А где её взять? Как оказалось, можно купить по всей стране, а делают её в Сибири, уже наша знакомая компания «Обувь России». Фоторепортаж с фабрики, которая расположена в городе Бердске Новосибирской области.
Кто также молод, как я, наверняка помнят магнитофоны «Вега». Так вот их производили как раз в Бердске, раньше это был очень крутой завод, один из крупнейших в СССР производителей бытовой техники. Потом к власти пришли горе реформаты и превратили страну в жалкое подобие капитализма, некогда лидер отрасли сдался… И на этом вроде бы можно ставить грустную и жирную точку, а нет, в 2000 году сюда зашли обувщики, которые создали на этих площадях Обувную фабрику S-TEP, и на славу всей страны начали производить добротную обувь. На начальном этапе привлекались специалисты из Германии, Испании, которые и делились секретами обувного дела. В 2015 году её покупает ГК «Обувь России», присматривается, в марте 2017 года завершает реконструкцию сборочного цеха, оптимизирует все производственные процессы, более того перебрасывает часть своего производства сюда. Может и не всё сразу получалось, но сегодня уже с уверенностью можно говорить, что эта одна из самых современных и высокотехнологичных фабрик в России. Их производственные площади сегодня превышают 5 тыс. кв. м. В настоящее время «Обувь России» производит обувь со всеми основными типами крепления подошвы — клеевым, литьевым и комбинированным. Как же создаётся обувь?2. Автоматизированный комплекс для раскроя заготовокПосле того, как дизайны придумали ту или иную модель, подобрали нужные материалы, и настаёт очередь производства. Напомню, Шеф-дизайнером для сети Westfalika является немецкий дизайнер Томас Франк (так что тут не хухры-мухры), он уже более 30 лет в обувной теме, все подводные камни знает и наперёд модные тренды угадывает. Половина Европы ему завидует, а половина Китая хотят побыстрей его разработки скопировать, но всё в Россию :). Все заготовки собираются в раскройно-швейном цехе. А тут смотрите, какие модные машины стоят, управляются с пульта, всё автоматизировано, наверное, одно удовольствие на таких работать. На выходе мы получаем детали будущей обуви нужных размеров.3.4. Один такой раскройный комплекс способен заменить в производстве 4-6 гидравлических раскройных прессов, а то и более.5. В производстве они используют исключительно натуральные материалы: кожа, нубук, велюр, не боятся натурального меха.6.На следующем этапе их доводят до ума на швейном участке, где и формируется верх обуви, при этом всё контролируется, проверяется, ведь нельзя по качеству упасть в грязь лицом. Между прочим, уровень возврата по браку в розничных сетях «Обуви России» за последние 10 лет не превышает 1%.7.8. Так, для справки, одна такая автоматическая швейная машина Orisol за одну смену (12 часов) может обработать до 300 пар деталей.9.Да, фабрика упакована красиво, куда ни посмотришь, всё громкие имена: автоматизированные раскройные комплексы Newlast (Италия), швейные системы Orisol (Израиль), роботы АББ, ЧПУ-станки
- Великоросс
- 26.06.201800:50
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26.06.1800:57:12
26.06.1805:59:45