В Казахстане запущено золотодобывающее предприятие российской компании «Полиметалл»

Российская горнодобывающая компания Polymetal International plc («Полиметалл») ввела в эксплуатацию Бакырчикское золотодобывающее предприятия на месторождении Кызыл в Казахстане. После завершения всех строительных и пуско-наладочных работ на Кызыле был получен первый золотой концентрат.

Компания ожидает, что капитальные затраты проекта будут приблизительно на 3% ниже первоначальной сметы в $325 млн (19,5 млрд рублей) , включая горно-капитальные работы на этапе подготовки к производству в объеме 63 млн тонн.

Запасы золота на Кызыле (в соответствии с Кодексом JORC) оцениваются в 7,3 млн унций при содержании 7,7 г/т золота. Первые 10 лет отработка месторождения будет вестись открытым способом с последующей отработкой подземным способом в течение 14 лет. Дополнительные ресурсы золота (в соответствии с Кодексом JORC) составляют 3,1 млн унций при содержании 6,8 г/т, что указывает на значительный потенциал увеличения срока эксплуатации предприятия.

В настоящий момент на обогатительной фабрике начинается 3-месячный период вывода на проектные показатели. Ожидается, что к октябрю 2018 года будет достигнута полная проектная производительность 150 тыс. тонн в месяц и 86% извлечение. До конца года Компания планирует произвести на Кызыле 80 тыс. унций товарного золота, и с выходом на проектные показатели годовое производство достигнет 280 тыс. унций в 2019 с последующим увеличением до 330 тыс. унций при средних совокупных денежных затратах $500-550/унцию.

Обогатительная фабрика введена в эксплуатацию с опережением графика: на один квартал раньше первоначального срока, объявленного в 2014 году, и на один месяц быстрее срока, заявленного в обновленном плане в январе 2018 года.

Работы по добыче концентрата полностью вышли на проектную производительность, при этом до ввода предприятия в эксплуатацию было складировано 315 тыс. тонн руды. Программа контроля за содержаниями продемонстрировала их стабильное соответствие модели запасов, более того, содержание золота в руде немного превышают плановые показатели. Первые поставки концентрата сторонним покупателям запланированы на конец июля, поставки на Амурский ГМК начнутся в сентябре.