Возобновлена укладка второй нитки морского газопровода «Турецкий поток»

26 июня 2018 года судно Pioneering Spirit возобновило укладку второй нитки морского газопровода «Турецкий поток», двигаясь по направлению к п. Кыйыкей в Турции. После входа в Черное море 20 июня судно Pioneering Spirit завершило подготовительные работы, включая спуск стингера и проверку оборудования для трубоукладки. Со дна Черного моря на границе исключительных экономических зон (ИЭЗ) России и Турции на глубине 2170 метров был поднят оголовок второй нитки. Данный участок газопровода длиной 224 км до границы ИЭЗ был уложен в 2017 году.