Отгружена 1500-я партия СПГ проекта «Сахалин-2»

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«Сахалин Энерджи» отгрузила в адрес японской компании Tokyo Gas юбилейную 1500-ю партию сжиженного природного газа. Из российского порта Пригородное, обслуживающего проект «Сахалин-2», в Японию дальневосточный СПГ доставит танкер Energy Navigator. Тем временем, участники проекта рассчитывают в ближайшее время принять окончательное инвестиционное решение для проекта по строительству третьей линии по сжижению газа в этом первом российском СПГ-проекте, стартовавшем еще в феврале 2009 г. С момента запуска завода по производству сжиженного природного газа «Сахалин Энерджи» поставила потребителям 97,5 млн т СПГ

На Японию (крупнейшего в мире импортера сжиженного природного газа) приходится основная доля продукции завода СПГ компании «Сахалин Энерджи». По итогам прошлого года японским потребителям было поставлено более 7,4 млн т СПГ (или 64,31%) проекта «Сахалин-2». Tokyo Gas — давний партнер «Сахалин Энерджи», именно в адрес этой компании была отправлена первая партия российского СПГ в марте 2009 г. Среди других покупателей сжиженного природного газа — в основном потребители в Азиатско-Тихоокеанском регионе: компании из Японии, Южной Кореи, Китая, Тайваня, Индии, Таиланда, а также ближневосточного Кувейта. Поставки в АТР и расположение проекта в непосредственной близости к крупнейшим рынкам сбыта СПГ стали мощными конкурентными преимуществами первого российского проекта по сжижению природного газа. На поставки «Сахалина Энерджи» приходится доля в более чем 9% объемов СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе и около 4% на мировом рынке сжиженного природного газа.

Завод СПГ «Сахалина-2» очень быстро (в 2010 г., спустя год с момента запуска в промышленную эксплуатацию) вышел на полную проектную мощность в 9,6 млн т СПГ в год. Однако за счет оптимизации производственных систем «Сахалин Энерджи» удалось увеличить выпуск сжиженного природного газа. Так, по итогам 2017 г. на заводе СПГ было произведено 11,5 млн т сжиженного газа. В конце 2018 г. — начале 2019 г. партнеры по проекту («Газпром» — 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui —12,5%, Mitsubishi — 10%)рассчитывают принять окончательное инвестиционное решение для проекта по строительству третьей технологической линии сжижения природного газа проекта «Сахалин-2», мощность которой составит порядка 5,4 млн т СПГ. Напомним, что в рамках этого дальневосточного проекта осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн т нефти и 500 млрд куб. м газа.

По данным Федеральной таможенной службы, в первые четыре месяца 2018 г. доходы от экспорта сжиженного природного газа выросли в два раза по сравнению с январем-апрелем 2017 г. до 1,476 млрд долларов, из которых на «Сахалин Энерджи» пришлось 750,8 млн долларов. Вторую половину доходов обеспечил «Ямал СПГ», на арктическом заводе которого пока запущена в строй только первая линия мощностью в 5,5 млн т СПГ.