Ижорские заводы отгрузили очередную партию оборудования для третьего энергоблока АЭС Куданкулам



АЭС Куданкулам

© upload.wikimedia.org

Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, завершили изготовление и отгрузили заказчику приспособления для центровки блока верхнего и монтажные комплекты для главного циркуляционного трубопровода для третьего энергоблока АЭС «Куданкулам» (Индия).

Контракт на поставку оборудования третьего энергоблока был подписан в августе 2015 года.

Кроме того, в производстве на Ижорских заводах находится также оборудование для четвёртого энергоблока, которое предприятие изготавливает в соответствии с договором от июня 2016 года.

Согласно контрактам, Ижорские заводы поставят на строящуюся вторую очередь атомной станции два комплекта оборудования, включающего корпус реактора ВВЭР-1000 с внутрикорпусными устройствами и блоком верхним, компенсатор давления и главный циркуляционный трубопровод, кольца опорное и упорное, детали главного уплотнения, образцы-свидетели, а также приспособления для центровки блока верхнего.

Часть этого оборудования уже изготовлена и отгружена заказчику.

Напомним, что оборудование первого контура для первых двух энергоблоков АЭС «Куданкулам», включая корпуса атомных реакторов ВВЭР-1000 с внутрикорпусными устройствами и транспортные шлюзы для перезагрузки ядерного топлива и ведения плановых ремонтов, также было изготовлено Ижорскими заводами.

Ижорские заводы — одно из старейших промышленных предприятий России, основанное в 1722 году по указу Петра I. Сегодня Ижорские заводы — это современное машиностроительное предприятие, проектирующее и изготавливающее оборудование для объектов использования атомной энергии, химического и нефтяного машиностроения.

Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) — одна из ведущих компаний тяжелого машиностроения, специализирующаяся на инжиниринге, производстве и сервисном обслуживании оборудования для атомной энергетики, нефтехимической и нефтегазовой, горной промышленности, а также на производстве спецсталей и предоставлении промышленных услуг. Производственные площадки ОМЗ находятся в России и Чехии. Основным акционером и финансовым партнером группы ОМЗ является Газпромбанк (Акционерное общество).