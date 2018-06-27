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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Брянской области начато строительство откормочной площадки мощностью в 80 тысяч голов КРС

  •  © go32.ru

АПХ «Мираторг» инвестирует 4,6 млрд рублей в увеличение мощности откорма крупного рогатого скота на 70% до свыше 200 тысяч голов единовременно.

27 июня в Севском районе Брянской области состоялось закладка камня на месте строительства специализированной откормочной площадки для единовременного содержания 80 тысяч голов крупного рогатого скота. Откормочная площадка является ключевым элементом производственной цепочки: здесь в течение 200 дней происходит зерновой откорм скота, который и определяет качество «мраморной» говядины.

Общая площадь нового производства составляет почти 350 га, на которых расположены 14 крытых линий для скота с бетонно-щелевыми полами, хранилище кормов, административно-бытовой корпус, гараж, помещение для обслуживания животных, ветеринарная служба, водозабор и многое другое.

Новая производственная площадка также обеспечит создание 84 рабочих мест.

  •  © go32.ru
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http://bo32.ru/20180627/bryansknews/ehkonomika/v-sevskom-rayone-nachato-stroitel-stvo-novoy-ploschadki-miratorga

Брянская область, Мираторг, КРС, животноводство
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