В Брянской области начато строительство откормочной площадки мощностью в 80 тысяч голов КРС

АПХ «Мираторг» инвестирует 4,6 млрд рублей в увеличение мощности откорма крупного рогатого скота на 70% до свыше 200 тысяч голов единовременно.

27 июня в Севском районе Брянской области состоялось закладка камня на месте строительства специализированной откормочной площадки для единовременного содержания 80 тысяч голов крупного рогатого скота. Откормочная площадка является ключевым элементом производственной цепочки: здесь в течение 200 дней происходит зерновой откорм скота, который и определяет качество «мраморной» говядины.

Общая площадь нового производства составляет почти 350 га, на которых расположены 14 крытых линий для скота с бетонно-щелевыми полами, хранилище кормов, административно-бытовой корпус, гараж, помещение для обслуживания животных, ветеринарная служба, водозабор и многое другое.

Новая производственная площадка также обеспечит создание 84 рабочих мест.