В Москве разработали универсальный материал для 3D-принтеров

Резидент столичного технопарка «Калибр» создал универсальный PLA-пластик, который подходит для любого 3D-принтера. У этой разработки нет российских и зарубежных аналогов.

До сих пор проблему универсальности материала пытались решить производители в США, Европе и Азии, но эффективное решение московские разработчики предложили первыми.

Объем первой партии нового пластика составил две тонны — 1,5 тонны уже передали дистрибьюторам в Москве и Санкт-Петербурге, а также в странах Евросоюза.

«PLA-пластик — биоразлагаемый и термопластичный полиэфир, который производят из сельскохозяйственной продукции, например картофеля или кукурузы. Он нетоксичен и легко утилизируется, а потому очень востребован. Преимущество пластика нашего резидента не только в том, что он универсальный. Прежние виды пластиков становились излишне мягкими и липкими при нагревании до 40-50 градусов. Разогретый материал прилипал к металлу и мог закупорить печатающее устройство принтера. В „Калибре“ изменили свойства пластика: он стал более термостойким, не липнет при указанной температуре и не забивает детали машины», — рассказал председатель совета директоров технопарка «Калибр» Михаил Коган.

Свойства пластика удалось изменить благодаря строгим условиям сушки сырья, а также нескольким этапам нагрева и резкого охлаждения материала.

Универсальный пластик применяют в образовательных учреждениях — школьники и студенты с его помощью учатся пользоваться технологиями 3D-печати. Кроме того, благодаря своей неприхотливости материал используется в конструкторских бюро, мастерских для производства демонстрационных макетов и прототипов.