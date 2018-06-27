В Москве создан аппарат для заживления ран

Вакуумный аппарат позволяет одновременно наносить заживляющее лекарство на поврежденный участок и откачивать жидкость из нарывающей раны. Такая процедура ускоряет процесс заживления. Отечественная разработка в два раза экономичнее зарубежных аналогов.

В технопарке «Строгино» разработали инновационный аппарат для лечения ран. Он позволяет увеличить скорость заживления в три-четыре раза. Сейчас на российском рынке есть подобные устройства, преимущественно зарубежные, однако они менее эффективные и более дорогостоящие. Аппарат разработал резидент технопарка, специализирующийся на производстве медицинского оборудования.

«С помощью такого устройства врачи проводят вакуум-инстилляционную терапию. На рану накладывается специальная повязка которая с помощью дренажных трубок подключается к аппарату. Через одну трубку идет удаление гноя из раны, а по другой поступает лекарство. При таком лечении пациент быстрее выздоравливает и меньше времени проводит в больнице», — рассказал генеральный директор технопарка «Строгино» Сергей Теплов.

Вакуумную терапию начали применять в середине 1990-х годов. По словам Сергея Теплова, методика становится все более популярной: сейчас на разных хирургических конференциях вакуумной терапии посвящена почти половина докладов.

Сами устройства постоянно совершенствуются, однако не все зарубежные новинки попадают в Россию. Присутствующие на рынке модели не могут автоматически подавать лекарство в рану, а применяются лишь для откачивания гноя. Уникальный российский аппарат для вакуум-инстилляционной терапии создан с учетом всех передовых разработок. При этом его стоимость ниже зарубежных устройств минимум в два раза.

Сейчас резидент технопарка регистрирует медицинское изделие. Планируется, что его смогут начать применять в городских клиниках в ближайшие полтора-два года.

Компания-разработчик активно участвует в российских и международных выставках под брендом Made in Moscow. Причем она является резидентом как технопарка «Строгино», где у нее есть отдел исследований и разработки продукции, так и в «Мосмедпарке», где развернуто производство