ЛАЭС-2: на ЭБ № 2 установлена купольная часть реактора

На строящемся энергоблоке № 2 с реактором ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2 установлен последний элемент внутренней защитной оболочки (ВЗО) реактора — купол герметичной облицовки весом 200 тонн. Купол был поднят при помощи сверхмощного крана Liebherr, стрелу которого пришлось нарастить еще на одну секцию длиной 12 метров. Накануне операции специалисты также завершили установку последнего оборудования, расположенного на купольной части ВЗО — это элементы спринклерной системы, вентиляции, освещения и площадки обслуживания.

«Сегодняшняя операция — итог многих месяцев работы и, безусловно, ключевое событие в сооружении нового энергоблока, — рассказал главный инженер управления капитальным строительством Ленинградской АЭС-2 Сергей Прохор. — Перед установкой мы произвели укрупнительную сборку на стапеле всех его составных элементов, и это позволило обеспечить высокое качество работ».На протяжении нескольких месяцев специалисты подрядных организаций практически одновременно вели монтаж нижней и верхней части купола в непосредственной близости друг от друга. И, как показывает практика, сборка и сварка столь габаритных конструкций на земле — это действительно эффективный шаг к уменьшению трудозатрат, повышению безопасности монтажных операций, улучшению качества сборки и оптимизации сроков возведения энергоблока.

Установка купола на штатное место — это последний этап монтажа металлоконструкций внутренней защитной оболочки здания реактора. В ближайшие время специалисты приступят к армированию и бетонированию ВЗО выше отметки +44.600 метра.

Для справки: Внутренняя защитная оболочка здания реактора предусмотрена проектом сооружения новых энергоблоков Ленинградской АЭС, как локализующая система безопасности атомной станции. Во время эксплуатации энергоблока ВЗО исключит выход радиоактивности в окружающую среду в случае аварии.Автор фото — Дмитрий Чубарь