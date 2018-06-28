Добавить статью
Армия и Флот

На Северном флоте введён в строй новый взлётно-посадочный комплекс аэродрома главной базы

  •  © function.mil.ru

На аэродроме авиабазы объединения ВВС и ПВО Северного флота Североморск-1 принят и введён в эксплуатацию взлётно-посадочный комплекс после завершения строительных работ по реконструкции. С аэродрома начались плановые полёты авиации флота.

Отремонтированная бетонная полоса способна принимать все типы летательных аппаратов, составляющих авиапарк Вооружённых Сил России, в том числе тяжёлые военно-транспортные самолёты.

В настоящее время в ведении объединения ВВС и ПВО находятся порядка 10 аэродромов, расположенных в районах Крайнего Севера и Арктики, в том числе три взлётно-посадочных комплекса на островах Северного Ледовитого океана, которые после завершения строительных работ будут эксплуатироваться круглогодично и обеспечивать полёты самолётов и вертолётов всех классов.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12183022@egNews

Северный флот, авиабаза Североморск-1, Арктика
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,