На Северном флоте введён в строй новый взлётно-посадочный комплекс аэродрома главной базы

На аэродроме авиабазы объединения ВВС и ПВО Северного флота Североморск-1 принят и введён в эксплуатацию взлётно-посадочный комплекс после завершения строительных работ по реконструкции. С аэродрома начались плановые полёты авиации флота.

Отремонтированная бетонная полоса способна принимать все типы летательных аппаратов, составляющих авиапарк Вооружённых Сил России, в том числе тяжёлые военно-транспортные самолёты.

В настоящее время в ведении объединения ВВС и ПВО находятся порядка 10 аэродромов, расположенных в районах Крайнего Севера и Арктики, в том числе три взлётно-посадочных комплекса на островах Северного Ледовитого океана, которые после завершения строительных работ будут эксплуатироваться круглогодично и обеспечивать полёты самолётов и вертолётов всех классов.