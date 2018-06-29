Новый производственный участок завода «Электрокабель» открыт во Владимирской области

На заводе «Электрокабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) в Кольчугино запущен новый производственный участок электронно-лучевого модифицирования изоляции кабелей. Технология позволит на треть повысить термоустойчивость кабеля.

90% оборудования нового участка — российского производства. Максимальная производительность в год составит до 98 тысяч километров кабеля. Сейчас на участке работает 8 человек, все сотрудники прошли специальное обучение.

Благодаря электронно-лучевому модифицированию изоляции, термоустойчивость кабелей повысится с 90 до 120 градусов по Цельсию, что позволит использовать их при создании военно-морской техники, автотранспорта, железнодорожной техники и в авиации. В настоящее время, основная доля такой продукции поставляется из-за рубежа.

«В России аналогичные темы в миниатюрном выражении есть, но так глобально, чтобы была возможность перекрывать все сечения, все направления, куда будет поставляться кабель, это единственное производство. Могу сказать, что в ближайшее время мы перекроем в номенклатуре, что касается электронно-лучевой обшивки, процентов 70 рынка в ближайшие три года», — заявил представитель компании.

Акционерное общество «Электрокабель» Кольчугинский завод" выпускает широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции всех номенклатурных групп и металлическую сетку. В номенклатуре завода более 65 тыс. маркоразмеров кабелей и проводов, ежегодно объем производства предприятия составляет более 10 млрд рублей. С 2011 года предприятие входит в холдинг «Кабельный альянс».

На сегодняшний день на предприятии трудится более 2 тысяч человек. По итогам 2017 года объём произведенной продукции составил 12,7 млрд рублей, что на 24 процента превышает уровень предыдущего года.

В этом году заводом освоены и поставлены на производство новые кабельные изделия для энергетики, машиностроения, металлургии, строительства, нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего секторов экономики, а также для атомных станций. В планах предприятия на 2018 год — продолжить расширение номенклатуры кабелей для подвижного состава, судовых и силовых кабелей, в том числе повышенной пожарной безопасности. Предполагается, что продукция кабельного завода будет использоваться и при строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Казань».