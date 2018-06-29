В Москве состоялось открытие новой дороги от Киевского шоссе до Южного Бутова

Открыто движение по новой четырёхполостной автомобильной дороге М3 Украина — город Московский — Калужское шоссе — Южное Бутово, протяжённостью 19,6 км. Строительство дороги было начато в декабре 2015 г. и завершено в июне 2018 г. Количество полос для движения — две в каждом направлении. Вдоль трассы обустроены дублеры и съезды, а также тротуары для пешеходов; сделаны 33 остановки общественного транспорта, создано освещение. Также установлено 30 светофорных объектов, шумозащитные экраны в местах примыкания жилой застройки.

Дорога улучшит транспортное обслуживание жителей Новомосковского округа и сделает более доступным для автомобилистов и пассажиров строящийся административно-деловой центр в Коммунарке. Также новая трасса частично разгрузит МКАД от Калужского до Варшавского шоссе, и обеспечит выход в Московскую область в район Минского шоссе.