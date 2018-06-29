В Саранске запустили в производство новые светильники

НИИИС имени А.Н. Лодыгина запустил в производство серию светодиодных светильников, предназначенных для освещения офисов, школ, административных зданий WhiteLight.

В Институте работают грамотные специалисты по стандартизации. Ежегодно эксперты по стандартизации принимают участие в разработке межгосударственных и национальных стандартов в области светотехники. В СССР НИИИС имени А.Н. Лодыгина контролировал качество источников света, производимых по всей стране. Продолжая добрые традиции этому вопросу отводится особое внимание.Компания располагает хорошо оснащенной аккредитованной испытательной лабораторией. Одной из пяти лучших лабораторий России. Это позволило досконально изучить параметры светильников, довестиих до высоких стандартов. Особо отмечается строгое соответствие всем нормативам и ГОСТам.

На предприятии внедрена система менеджмента качества, сертифицированная на соответствие стандартам ISO 9001-2015. Что обеспечивает прозрачность всех производственных процессов.Новые светильники изготавливаются в трех форм-факторах: 300×600 мм,600×600 мм,300×1200 мм.

Все производственные циклы выполняются собственными силами. Производственные мощности позволяют самостоятельно изготавливать корпуса из металла, монтировать светодиодные модули и собирать источники питания. Нет необходимости прибегать к помощи сторонних организаций. Это обеспечивает дополнительную гарантию качества, положительно сказывается на конечной цене изделия.