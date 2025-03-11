В Саранске открыли новый корпус школы № 11

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Новый учебный корпус средней школы № 11 был открыт в районе улицы Косарева и Северо-Восточного шоссе в Саранске, столице Республики Мордовия. Строительство объекта осуществлено в рамках национального проекта «Образование».

Новое здание, рассчитанное на 600 мест, позволило перевести почти 1,5 тысячи учащихся на обучение в одну смену. В корпусе оборудованы специализированные помещения, включая мастерские для работы с тканями и металлами, химические лаборатории, кабинеты для занятий математикой, музыкой, а также основы безопасности и защиты Родины. Также в школе создан медиацентр, где ученики могут выпускать газету и работать над школьным телевидением.

Кроме того, в новом корпусе есть тренажерный зал, хореографическая студия, актовый зал, современный пищеблок и столовая. Для удобства учащихся организован транспорт: пять автобусов закреплены за школой для доставки детей на занятия.

Национальный проект «Образование» направлен на создание равных условий для всех детей и подростков России, чтобы они могли максимально раскрыть свой потенциал. В рамках проекта по всей стране строятся и модернизируются школы, колледжи и техникумы, а также оснащаются современным оборудованием.

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