В Саранске открыли новый корпус школы № 11

В Саранске открыли новый корпус школы № 11Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Новый учебный корпус средней школы № 11 был открыт в районе улицы Косарева и Северо-Восточного шоссе в Саранске, столице Республики Мордовия. Строительство объекта осуществлено в рамках национального проекта «Образование».
Новое здание, рассчитанное на 600 мест, позволило перевести почти 1,5 тысячи учащихся на обучение в одну смену. В корпусе оборудованы специализированные помещения, включая мастерские для работы с тканями и металлами, химические лаборатории, кабинеты для занятий математикой, музыкой, а также основы безопасности и защиты Родины. Также в школе создан медиацентр, где ученики могут выпускать газету и работать над школьным телевидением.
Кроме того, в новом корпусе есть тренажерный зал, хореографическая студия, актовый зал, современный пищеблок и столовая. Для удобства учащихся организован транспорт: пять автобусов закреплены за школой для доставки детей на занятия.
Национальный проект «Образование» направлен на создание равных условий для всех детей и подростков России, чтобы они могли максимально раскрыть свой потенциал. В рамках проекта по всей стране строятся и модернизируются школы, колледжи и техникумы, а также оснащаются современным оборудованием.
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Bionysheva_Elena