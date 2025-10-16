Сегодня получен сертификат соответствия РС ФЖТ на вагон-цистерну для перевозки нефтепродуктов модели 15-3209 на вагонной тележке с осевой нагрузкой 25 тс.

Грузоподъемность модели — 74,5 т (+1,2 т в сравнении с аналогами). Объем котла — 90 м³ (+2 м³ в сравнении с аналогами). Масса тары вагона уменьшена до 25,5 т. Ходовая часть — инновационная тележка 25 тс модели 18-9891. Срок службы вагона — 32 года.

По совокупности ключевых технико-эксплуатационных параметров модель 15-3209 стала лучшей в сегменте 4-осных вагонов-цистерн. Совокупность грузоподъемности и объема котла — это максимально оптимизированное значение, доступное на рынке России и СНГ.

Новый вагон-цистерна имеет ряд преимуществ при транспортировке грузов различной плотности. В случае с легкими грузами — плотностью до 0,8 т/м3 увеличенный объем котла дает возможность дополнительно перевозить 1,4 — 3,7 т; максимально доступная плотность до 1,04 т/м3 дает возможность перевезти бóльшую номенклатуру светлых и темных нефтепродуктов, не требующих подогрева. Наибольшая эффективность достигается при транспортировке грузов плотностью от 0,83 т/м3 (78% в общем объеме грузоперевозок нефтепродуктов). Преимущество обеспечивается за счет увеличенной грузоподъемности: она позволяет перевозить дополнительно 1,2 — 8,5 т.

Еще одно преимущество — в значении погонной нагрузки нетто. В сравнении с существующими вагонами на 25-тонной тележке модель 15-3209 может перевезти больше груза в составе поезда по объему и грузоподъемности.

Первый заместитель генерального директора «РМ Рейл» Сергей Дробжев: Нам удалось добиться преимущества по всем ключевым параметрам модели 15-3209, и мы видим большой интерес к ней. В продуктовой линейке компании бестселлером для транспортировки нефтебензиновых грузов сейчас является вагон-цистерна 15-1219, однако многие клиенты уже пересматривают свои планы закупок в пользу новой модели, которая обеспечит им максимальную эффективность.