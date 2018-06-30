Новая техника отечественного производства поступает на Братский алюминиевый завод

Техперевооружение на БрАЗе продолжается. На производство поступила новая техника.

За последнее время парк техники на БрАЗе серьезно обновился. Новые машины зарекомендовали себя надежными и эффективными.

Несмотря на санкции, компания продолжает программу техперевооружения. За последние три года на БрАЗ поступило более сорока машин. Все — отечественные. Выпускаютсякомпанией «РУС-Инжиниринг» в Красноярске. Это позволило миновать импортных поставщиков, улучшить условия труда и повысить производительность. ©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/GrlmztUWTI8

Вадим Козлов, машинист машины загрузки анодной массы :

" Машины новые, оборудованы электронными системами управления. Работать становится значительно легче. Также машины оборудованы системами кондиционирования, то есть в летний период комфортно работать. Обогрев кабины зимой. Кабина выполнена герметично, в нее не попадает пыль. В общем, машина стала намного лучше, удобнее и комфортней ".

Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗа ОК РУСАЛ :

" Наша техника решает очень серьезные экологические вопросы. Это связано со снижением времени разгерметизации электролизеров. Поэтому в рамках общезаводской экологической модернизации, программа техперевооружения тоже вносит определенную и очень важную составляющую в эту программу ".

На БрАЗе и обучение персонала выводят на новый уровень! Сейчас старая техника используется как наглядное пособие. Для новобранцев завода и тех, кто повышает квалификацию, здесь оборудуют учебный класс. Его оснащают макетами и инженерными устройствами, изготовленными своими руками.

Виктор Кочнев, бригадир машинистов технологических машин:

«Ее наглядно в тракторе не видно, но про нее надо знать. Что здесь существует выжимной подшипник, существуют лапки, которыми регулируется сцепление. Здесь это можно все пощупать, посмотреть. Все визуально это видеть, даже можно самому взять ключи и отрегулировать».

Постепенно этот учебный класс оснастят макетами и другим наглядным материалом. Чтобы сотрудники могли как можно лучше освоить теорию и поскорее перейти к практике.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/n34O80zXeGg