Крымские ученые возрождают заброшенное в прошлом веке хлопководство

Ученые Института сельского хозяйства Республики Крым возрождают хлопководство на полуострове. Первая опытная площадка, засеянная в селе Укромное Симферопольского района, даст первый урожай осенью. Об этом сообщил сегодня журналистам заведующий отделом водопользования, мониторинга и альтернативного водопользования НИИ Эдем Сейтумеров.

«Мы здесь высадили всего 0,1 гектара. Это первый опытный участок… Поначалу были, конечно, сомнения — хлопчатник развивался не так интенсивно, а сейчас видно, что хлопок будет. Думаю, 100% гарантию можно дать», — рассказал он, отвечая на вопрос Крыминформа.

Задачу начать выращивать хлопок на юге страны поставили в министерстве сельского хозяйства России. По прогнозам специалистов ведомства, через пару лет Узбекистан перестанет поставлять хлопчатник в РФ, поэтому его необходимо начать выращивать в регионах со схожим климатом. Всего хлопок планируется посеять на 225 тысячах гектаров, из них 10 тысяч — в Крыму.

Семена для новых хлопковых полей на полуостров привезены из Ставрополя с Прикумской опытной станции семеноводства. Дело в том, что по количеству осадков Крым сравним со Ставропольским краем, поэтому выведенные там засухоустойчивые сорта подходят для республики.

Дефицит воды — самый серьезный вопрос, который предстоит решить крымским ученым. Для полива так называемым дождеванием 10 тысяч гектаров необходимо 30 млн кубометров воды, для капельного орошения — 20 млн. Опытная площадка поливается вторым способом.

«Хлопок — это техническая культура. На соседнем участке мы проводим испытания по возможности использовать сточные (очищенные специальной станцией) воды для выращивания таких культур», — добавил Сейтумеров. Специалисты считают, что эта технология несильно удорожит выращивание хлопка, поскольку его рентабельность достаточно высока.

«Рентабельность — 300-350%. Стоимость сырья сейчас — 1000-1500 долларов за тонну в зависимости от сорта. При этом из него получают не только волокно для текстильной промышленности, из семян получается хлопковое масло, которое не уступает подсолнечному, делают порох из остатков», — уточнил учёный.

Срок созревания хлопка — 95 дней. Сбор первого урожая запланирован на конец сентября.

Хлопок начали сеять в Крыму в конце XVIII века, наиболее активно им занимались в 1920-х годах. Накануне Великой Отечественной войны и некоторое время после нее посадки хлопка на полуострове доходили до 50 тысяч гектаров. После строительства Северо-Крымского канала сельское хозяйство региона переориентировалось на другие культуры.