На Ачинском Глинозёмном Комбинате завершается проект по переводу печей спекания на бурый уголь

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Идея заменить дорогой каменный уголь, который доставляется из Кузбасса, более дешевым и доступным углем Канско-Ачинского бассейна появилась на предприятии давно. По подсчетам, экономия на годовом объеме топлива может составить сотни миллионов рублей. К тому же местный уголь более экологичен: содержание золы в нем не превышает 8% против 17-20% в кузбасском, сократятся выбросы SO 2 .

Но технологически бурый уголь сложно сжигать в печах спекания, требовалось полностью изменить топливоподготовку. Для этого ученым и инженерам РУСАЛа пришлось решить целый ряд принципиальных задач.

В сотрудничестве с немецкой компанией Loesche в 2015 году на АГК начали возводить совершенно новую вертикальную угольную мельницу валкового типа, где измельчение, транспортировка и хранение угольной пыли осуществляются в инертной среде. Уникальный агрегат, аналогов которому нет в России, применяет сушильный агент с низким содержанием кислорода, имеет взрывозащищенное исполнение корпуса, высокий уровень автоматизации и ряд других ноу-хау. Для улавливания угольной пыли и очистки газов мельница оснащена фильтрами с КПД до 99,98% - на уровне лучших европейских стандартов.

Реализацию проекта от замысла до вывода на расчетные показатели ведет Инженерно- технологический центр РУСАЛа. В прошлом году, после завершения капитальных строительных работ и монтажа оборудования, мельница прошла основную стадию горячих испытаний. Сейчас полным ходом идет ее опытно-промышленная эксплуатация.

— Мы достигли проектной производительности 50 тонн угля в час, — рассказал руководитель проекта Дмитрий Устюгов. — Также выполнили мероприятия по увеличению износостойкости рабочей зоны и доработали конструкцию размольного стола, что позволит в дальнейшем повысить производительность еще на 10%. Сейчас испытания идут на угле Большесырского разреза, следующем этапом станет переход на проектное топливо — березовский уголь.

Пилотная мельница Loesche задействована в обеспечении топливом печей спекания № 11 и 12. Предполагается, что после полной отладки технологии на сжигание бурого угля с помощью новых мельниц перейдут остальные десять печей спекания.

Текст и фото: Павел ЗАМОСТЬЯНИН

ВЕСТНИК РУСАЛА № 22 (694), 25 ИЮНЯ — 1 ИЮЛЯ 2018