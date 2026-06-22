В Ачинске 19 июня открыли новый производственный цех частного промышленного парка «Ачинский». Управляющей компанией проекта выступает ООО «Желдоральянс», которое развивает на площадке металлообработку и железнодорожные производства.

Работа над созданием частного промышленного парка «Ачинский» началась в 2025 году. Проект реализуют на участке площадью 8 гектаров. Управляющей компанией стало ООО «Желдоральянс», которое с 2013 года занимается ремонтом железнодорожного транспорта.

Компания владеет грузовым железнодорожным терминалом на 500 вагонов, собственной путевой инфраструктурой, локомотивами, производственными цехами, станочным оборудованием, грузовым транспортом и спецтехникой.

Основная специализация будущего промпарка — металлообработка. На площадке планируют расширить производство по изготовлению и ремонту колесных пар для железнодорожных вагонов, а также запустить производство деталей железнодорожного назначения.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 600 млн рублей. Половину суммы составят собственные средства, еще 300 млн рублей планируют привлечь в виде заемного финансирования. После выхода проекта на полную мощность площадь производственных помещений должна достичь 14 тысяч квадратных метров, а число работников — увеличиться до 400 человек.

Строительство первой очереди производственного здания площадью 2500 квадратных метров началось летом 2025 года. Сейчас общая площадь производственных помещений на территории уже превышает 5000 квадратных метров.

В промпарке работает якорный резидент — ООО «Магистраль». Новые площади позволят предприятию расширить производство и выстроить кооперацию с другими резидентами.

Сейчас ведется работа с компаниями, которые займутся производством крышек люков полувагонов и сервисным обслуживанием кассетных подшипников. По оценке инициаторов проекта, это позволит создать более 50 рабочих мест. Ожидаемый оборот новых производств может составить около 50 млн рублей в месяц.

Отдельным направлением станет развитие логистики. На территории более 2 гектаров, предоставленной администрацией Ачинского округа, строят крупный грузовой контейнерный терминал. Он должен упростить отправку продукции предприятий западной группы территорий Красноярского края, в том числе резидентов промпарка, на экспорт и в другие регионы.

В проект также планируют включить экологическое направление. Одним из резидентов должно стать предприятие по сбору и переработке металлолома и автомобильных покрышек. Площадку для размещения такого производства уже готовят с учетом действующих требований.

Сейчас на территории промпарка продолжается строительство еще двух цехов площадью по 1500 квадратных метров каждый. Управляющая компания также расширила земельный контур проекта за счет покупки соседних участков и аренды ранее захламленных территорий у муниципалитета.

Следующим этапом станет разработка мастер-плана, бизнес-плана и финансовой модели промпарка. Эти документы должны лечь в основу дальнейшего развития проекта и помочь пройти аккредитацию в Минпромторге России. После этого управляющая компания и резиденты смогут претендовать на меры государственной поддержки для промышленных парков.