Немцы хотят оборудовать 200 новых заводов в России. Но мы не дадим
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/vmGC98jwiRo
Каждый год в России прибавляется 4 млн. тонн мусора, а на каждого жителя страны уже приходится 204 тонны отходов. Мы так и не научились рационально использовать этот ресурс, но ситуация меняется. В ближайшем будущем должно быть построено 200 мусороперерабатывающих заводов. И теперь за право оборудовать их с российскими компаниями борются Siemens, Škoda и General Electric. У кого шансы выше обсудим сразу после краткой сводки новостей.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
- Евгений Супер
- 01.07.201814:07
- 2
01.07.1817:00:16
01.07.1817:54:56