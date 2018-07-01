Добавить статью
Видеоблог

Немцы хотят оборудовать 200 новых заводов в России. Но мы не дадим

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/vmGC98jwiRo

Каждый год в России прибавляется 4 млн. тонн мусора, а на каждого жителя страны уже приходится 204 тонны отходов. Мы так и не научились рационально использовать этот ресурс, но ситуация меняется. В ближайшем будущем должно быть построено 200 мусороперерабатывающих заводов. И теперь за право оборудовать их с российскими компаниями борются Siemens, Škoda и General Electric. У кого шансы выше обсудим сразу после краткой сводки новостей.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://www.youtube.com/c/ВремявперёдОбзор

экономика, новое производство, промышленность
  • Макс Южный
    01.07.1817:00:16

    Как всегда, хороший выпуск.

    Последняя история вызывает противоречивые чувства: увы, население занимается самоуничтожением очень крепко. Вот зачем пацан решил поплавать в реке с холодной водой и сильным течением?

    А уж пьяные в летом и вовсе совершают массовое самоубийство. И это помимо того, что они делают тоже самое круглый год на дорогах, что ведёт ещё и к геноциду непричастных.

    #1048876
  • Нет аватара petrovpqr
    01.07.1817:54:56

    Кто откат больше предложит, тот и построит

    #1048879
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,