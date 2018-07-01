Немцы хотят оборудовать 200 новых заводов в России. Но мы не дадим

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Каждый год в России прибавляется 4 млн. тонн мусора, а на каждого жителя страны уже приходится 204 тонны отходов . Мы так и не научились рационально использовать этот ресурс, но ситуация меняется. В ближайшем будущем должно быть построено 200 мусороперерабатывающих заводов. И теперь за право оборудовать их с российскими компаниями борются Siemens, Škoda и General Electric. У кого шансы выше обсудим сразу после краткой сводки новостей.