Седьмой пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 передан ирландской авиакомпании CityJet

Cедьмой пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 был передан ирландской авиакомпании CityJet. Авиалайнер с заводским номером 95120 и регистрацией EI-FWG 29 июня отправился в Брюссель к эксплуатанту— авиакомпании Brussels Airlines (эксплуатирует SSJ на условиях «мокрого» лизинга) и в тот же день приступил к выполнению рейсов.

Данный борт совершил первый полет 16.12.2016 и ранее нигде не эксплуатировался. Следует отметить, что передача данного борта прервала более чем полугодовую паузу в передаче бортов западным заказчикам — предыдущая поставка была 19.12.2017 (так же для CityJet).