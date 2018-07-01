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Экспорт

Седьмой пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 передан ирландской авиакомпании CityJet

  •  © cdn.jetphotos.com

Cедьмой пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 был передан ирландской авиакомпании CityJet. Авиалайнер с заводским номером 95120 и регистрацией EI-FWG 29 июня отправился в Брюссель к эксплуатанту— авиакомпании Brussels Airlines (эксплуатирует SSJ на условиях «мокрого» лизинга) и в тот же день приступил к выполнению рейсов.

Данный борт совершил первый полет 16.12.2016 и ранее нигде не эксплуатировался. Следует отметить, что передача данного борта прервала более чем полугодовую паузу в передаче бортов западным заказчикам — предыдущая поставка была 19.12.2017 (так же для CityJet).

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https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ei-fwg

SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, ГСС, SJI, CityJet, Brussels Airlines
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    01.07.1820:58:08

    Это 21-й или 22-й?

    #1048908
    • Нет аватара vlTepes
      01.07.1821:09:06

      В один день передали 45й Аэрофлоту и 7й CityJet.

      Вот они 21 и 22 получаются.

      А в каком порядке не ясно.

      #1048910
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