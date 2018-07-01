Седьмой пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 передан ирландской авиакомпании CityJet
Cедьмой пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 был передан ирландской авиакомпании CityJet. Авиалайнер с заводским номером 95120 и регистрацией EI-FWG 29 июня отправился в Брюссель к эксплуатанту— авиакомпании Brussels Airlines (эксплуатирует SSJ на условиях «мокрого» лизинга) и в тот же день приступил к выполнению рейсов.
Данный борт совершил первый полет
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