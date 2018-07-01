Подписан приёмный акт буксира РБ-2186

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После успешного завершения ходовых и государственных испытаний подписан приёмный акт рейдового буксира РБ-2186 проекта 16609. Буксир построен Ленинградским судостроительным заводом «Пелла», он пополнит состав вспомогательных сил Тихоокеанского флота.

Технические характеристики:

Главные размерения: длина — 28.5 м, ширина — 9.5 м, осадка — 4.3 м.

Водоизмещение: 504 т.

Максимальная скорость хода: 12 узлов

Сила тяги на гаке: 47 т.

Экипаж: 8 человек

Серия буксиров для ВМФ:

Зав. № 618 — передан в 2012 году — Дельфин (СФ)

Зав. № 619 — передан в 2012 году — Касатка (СФ)

Зав. № 621 — передан в 2013 году — РБ-402 (ТОФ)

Зав. № 622 — передан в 2013 году — РБ-403 (ТОФ)

Зав. № 623 — передан в 2013 году — РБ-404 (ТОФ)

Зав. № 624 — передан в 2013 году — РБ-405 (ТОФ)

Зав. № 625 — передан в 2014 году — РБ-406 (ТОФ)

Зав. № 626 — передан в 2014 году — РБ-407 (ТОФ)

Зав. № 629 — передан в 2014 году — Белуха (БФ)

Зав. № 627 — передан в 2015 году — РБ-367 (СФ)

Зав. № 630 — передан в 2015 году — Афалина (ЧФ)

Зав. № 628 — передан в 2015 году — РБ-368 (СФ)

Зав. № 631 — передан в 2017 году — РБ-2180 (БФ)

Зав. № 632 — передан в 2017 году — РБ-369 (СФ)