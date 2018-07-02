Новосибирская ГЭС: водопад на Обском море

Новосибирская ГЭС располагается на реке Обь, в 18 километрах от города. Изначально она строилась для обеспечения области электричеством, а теперь, в основном, служит защитой от наводнений, а также снабжает водой жителей региона и местные сельхозпредприятия.

1. Строительство Новосибирской гидроэлектростанции на Оби длилось больше десяти лет — с 1950 по 1961 год. За это время, помимо основного здания, ГЭС обросла комплексом сооружений: водосборной бетонной плотиной, двумя земляными плотинами, дамбой и судоходным шлюзом. Общая протяжённость всех подпорных сооружений составляет чуть менее 5 километров.

Установленная мощность электростанции — 480 МВт. В среднем за год ГЭС вырабатывает 1687 млн кВт/ч. Станция снабжает Новосибирск электричеством на 17-25%, регулирует напряжение и обеспечивает аварийный резерв для городской энергосистемы. Новосибирская ГЭС занимает 20-е место по производительности в России.Мощность ГЭС обеспечивают семь гидроагрегатов. Они находятся в сердце гидроэлектростанции — машинном зале. Именно здесь энергия водных потоков преобразуется в электрическую. Сейчас на ГЭС идёт техническое перевооружение оборудования. К 2020 году установленная мощность ГЭС вырастет до 490 МВт.Во время половодья, когда по реке проходит 70% годового стока, ГЭС защищает Новосибирск и другие населенные пункты от подтопления. Часть воды задерживается в чаше водохранилища и отводится позже, когда уровень Оби становится ниже. Если воды оказывается больше, чем может проходить через гидротурбины, её сбрасывают вхолостую, чтобы так называемое Обское море не вышло из берегов.Излишки воды пропускают через водосбросную плотину. Это бетонное сооружение высотой 20 метров состоит из 8 пролётов, разделённых «быками». На гребне установлены плоские колёсные затворы, которые открываются и закрываются с помощью двух спаренных козловых кранов.Расчётная пропускная способность плотины — 9200 м³/с воды при нормальном подпорном уровне и 13 400 м³/с — при форсированном. Это сравнимо с мощностью водопадов Игуасу в сезон дождей.Энергия сбрасываемой воды гасится на водобое — железобетонной плите толщиной в 2-4 метра и длиной в 32,5 метра. На ней в два ряда расположены трапециевидные пирсы-гасители. Плита заканчивается зубчатым порогом. Он резко снижает скорость потока у дна и защищает русло реки от размыва. За ним — 20-метровая рисберма из бетонных кубов и крупного камня. На этом участке гасится остаточная энергия, и скорость потока снижается до бытовой.Максимальная пропускная способность Новосибирской ГЭС — более 22 000 м³/с, то есть за секунду можно наполнить 11 бассейнов. Паводок такой силы возможен один раз в 10 тысяч лет.Весеннее половодье — один из самых напряжённых периодов в работе ГЭС. В это время станция несёт двойные нагрузки на оборудование и гидротехнические сооружения. Главная задача энергетиков — организовать надёжную и безопасную работу гидроузла, поэтому в паводок составляется особая стратегия работы, которая корректируются минимум раз в пять дней.В 2017 году половодье длилось 87 дней. Пик пришёлся на 25-27 апреля. В эти дни максимальный приток воды к створу ГЭС составлял 6010 м³/с, или три олимпийских бассейна в секунду. Благодаря плотине удалось задержать в водохранилище до 22% притока — более четырёх кубических километров. Специалисты уверены: останься эта вода в реке, и уровень подтопления в Новосибирской области был бы на 50 сантиметров выше.В этом июне, когда выше по течению Оби, на Алтае, началась вторая волна паводка, на плотине перешли к холостому водосбросу. В конце месяца затворы плотины были открыты на 10 метров, каждую секунду через них проходило 1476 кубометров воды. При таком объёме может подтопить садовые участки в пойме Оби, но строениям ничего не угрожает.Благодаря ГЭС в Новосибирске построили всемирно известный Академгородок. Изначально научный центр Сибири хотели расположить в Иркутске, Томске, Красноярске или Омске, но в этих городах не хватало жилья. В Новосибирске тогда заканчивали возводить гидроэлектростанцию, поэтому всех рабочих и технику просто перегнали на новую стройку.Постепенно в Новосибирском водохранилище сформировалась собственная ихтиофауна. Здесь водятся не только промысловые виды рыб (язь, плотва, судак, налим, лещ, щука, карась, окунь), но и рыбы ценных пород — нельма, осётр, таймень, муксун и стерлядь. Новосибирцы любят рассказывать гостям города историю о том, что в 1970 году на берегу Обского моря рыбачил американский астронавт Нил Армстронг.