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Энергетика и ТЭК

Новосибирская ГЭС: водопад на Обском море

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Новосибирская ГЭС располагается на реке Обь, в 18 километрах от города. Изначально она строилась для обеспечения области электричеством, а теперь, в основном, служит защитой от наводнений, а также снабжает водой жителей региона и местные сельхозпредприятия.

1. Строительство Новосибирской гидроэлектростанции на Оби длилось больше десяти лет — с 1950 по 1961 год. За это время, помимо основного здания, ГЭС обросла комплексом сооружений: водосборной бетонной плотиной, двумя земляными плотинами, дамбой и судоходным шлюзом. Общая протяжённость всех подпорных сооружений составляет чуть менее 5 километров.

  •  © img.geliophoto.com
2. Установленная мощность электростанции — 480 МВт. В среднем за год ГЭС вырабатывает 1687 млн кВт/ч. Станция снабжает Новосибирск электричеством на 17-25%, регулирует напряжение и обеспечивает аварийный резерв для городской энергосистемы. Новосибирская ГЭС занимает 20-е место по производительности в России.
  •  © img.geliophoto.com
3. Мощность ГЭС обеспечивают семь гидроагрегатов. Они находятся в сердце гидроэлектростанции — машинном зале. Именно здесь энергия водных потоков преобразуется в электрическую. Сейчас на ГЭС идёт техническое перевооружение оборудования. К 2020 году установленная мощность ГЭС вырастет до 490 МВт.
  •  © img.geliophoto.com
4. Во время половодья, когда по реке проходит 70% годового стока, ГЭС защищает Новосибирск и другие населенные пункты от подтопления. Часть воды задерживается в чаше водохранилища и отводится позже, когда уровень Оби становится ниже. Если воды оказывается больше, чем может проходить через гидротурбины, её сбрасывают вхолостую, чтобы так называемое Обское море не вышло из берегов.
  •  © img.geliophoto.com
5. Излишки воды пропускают через водосбросную плотину. Это бетонное сооружение высотой 20 метров состоит из 8 пролётов, разделённых «быками». На гребне установлены плоские колёсные затворы, которые открываются и закрываются с помощью двух спаренных козловых кранов.
  •  © img.geliophoto.com
6. Расчётная пропускная способность плотины — 9200 м³/с воды при нормальном подпорном уровне и 13 400 м³/с — при форсированном. Это сравнимо с мощностью водопадов Игуасу в сезон дождей.
  •  © img.geliophoto.com
7. Энергия сбрасываемой воды гасится на водобое — железобетонной плите толщиной в 2-4 метра и длиной в 32,5 метра. На ней в два ряда расположены трапециевидные пирсы-гасители. Плита заканчивается зубчатым порогом. Он резко снижает скорость потока у дна и защищает русло реки от размыва. За ним — 20-метровая рисберма из бетонных кубов и крупного камня. На этом участке гасится остаточная энергия, и скорость потока снижается до бытовой.
  •  © img.geliophoto.com
8. Максимальная пропускная способность Новосибирской ГЭС — более 22 000 м³/с, то есть за секунду можно наполнить 11 бассейнов. Паводок такой силы возможен один раз в 10 тысяч лет.
  •  © img.geliophoto.com
9. Весеннее половодье — один из самых напряжённых периодов в работе ГЭС. В это время станция несёт двойные нагрузки на оборудование и гидротехнические сооружения. Главная задача энергетиков — организовать надёжную и безопасную работу гидроузла, поэтому в паводок составляется особая стратегия работы, которая корректируются минимум раз в пять дней.
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11. В 2017 году половодье длилось 87 дней. Пик пришёлся на 25-27 апреля. В эти дни максимальный приток воды к створу ГЭС составлял 6010 м³/с, или три олимпийских бассейна в секунду. Благодаря плотине удалось задержать в водохранилище до 22% притока — более четырёх кубических километров. Специалисты уверены: останься эта вода в реке, и уровень подтопления в Новосибирской области был бы на 50 сантиметров выше.
  •  © img.geliophoto.com
12. В этом июне, когда выше по течению Оби, на Алтае, началась вторая волна паводка, на плотине перешли к холостому водосбросу. В конце месяца затворы плотины были открыты на 10 метров, каждую секунду через них проходило 1476 кубометров воды. При таком объёме может подтопить садовые участки в пойме Оби, но строениям ничего не угрожает.
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  •  © img.geliophoto.com
14. Благодаря ГЭС в Новосибирске построили всемирно известный Академгородок. Изначально научный центр Сибири хотели расположить в Иркутске, Томске, Красноярске или Омске, но в этих городах не хватало жилья. В Новосибирске тогда заканчивали возводить гидроэлектростанцию, поэтому всех рабочих и технику просто перегнали на новую стройку.
  •  © img.geliophoto.com
15. Постепенно в Новосибирском водохранилище сформировалась собственная ихтиофауна. Здесь водятся не только промысловые виды рыб (язь, плотва, судак, налим, лещ, щука, карась, окунь), но и рыбы ценных пород — нельма, осётр, таймень, муксун и стерлядь. Новосибирцы любят рассказывать гостям города историю о том, что в 1970 году на берегу Обского моря рыбачил американский астронавт Нил Армстронг.
  •  © img.geliophoto.com
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https://gelio.livejournal.com/234979.html

гэс, новосибирск, обь, станция
  • SergeySeverny SergeySeverny
    02.07.1808:18:27

    всё замечательно и красиво, но:

    Новосибирская ГЭС находится в черте города, ВСЯ!

    и слева и справа и вниз по течению и вверх по течению — город Новосибирск

    #1049008
    • bigpotap bigpotap
      02.07.1812:40:09

      … но:

      Новосибирская ГЭС находится в черте города, ВСЯ!и слева и справа и вниз по течению и вверх по течению — город Новосибирск

      Это разве плохо, или опасно?

      На самой плотине даже дорога имеется, так что еще и как мост используется!

      К слову, в Запорожье ГЭС также в черте города, стоит уже 90 лет! Является большой гордостью!

      Думаю и в Новосибирске это большая техническая достопримечательность! Ведь далеко не в каждом городе, особенно крупном стоит такое сооружение.

      Отредактировано: bigpotap~12:40 02.07.18
      #1049060
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