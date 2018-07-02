На ВАСО завершен монтаж первых стапелей сборки агрегатов центроплана Ил-114
В создании Ил-114 ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО) выступает кооперантом второго уровня с основным производителем — РСК «МиГ». На его завод в подмосковных Луховицах, где будет производиться окончательная сборка новой машины, ВАСО будет поставлять ряд важнейших агрегатов.
Это консольные части крыла в сборе с системами, включая трубопроводы и балки двигателя, закрылки и элероны; центральная часть крыла; хвостовое оперение в сборе с системами, рулями высоты и направления; зализ крыла; мотогондолы в сборе с системами. В общей сложности в цехах ВАСО будет выпускаться более сорока процентов агрегатов Ил-114.
- КОНСОЛЬ КРЫЛА (ПРАВАЯ, ЛЕВАЯ)
- ЦЕНТРОПЛАН
- КИЛЬ (С РУЛЕМ НАПРАВЛЕНИЯ)
- СТАБИЛИЗАТОР (С РУЛЯМИ ВЫСОТЫ)
- МЕХАНИЗАЦИЯ КРЫЛА
- ЗАЛИЗ КРЫЛА
- МОТОГОНДОЛА (ПРАВАЯ, ЛЕВАЯ)
Изготовление и монтаж основных частей каркасов стапеля центроплана Ил-114 в цехе № 44 подразделения цеха № 121 начали к середине июня, вскоре закончили монтаж стапелей лонжеронов центроплана и после окраски вводят их в эксплуатацию.
Одновременно цех подготовки производства начал работу с отделом холодной штамповки ОГТ, изготовление для цеха № 375/16 формблоков для штампов.
Также участок 121/43 по изготовлению мелкогабаритной оснастки занимается детальными подсборками. В общей сложности в цехе освоили уже два десятка позиций, и по мере поступления необходимой документации начинают и ведут работу в соответствии с планом и графиком, утвержденным главным технологом.
02.07.1821:13:22
02.07.1822:43:36