В Москве открыто движение по новому Крылатскому мосту



Новый Крылатский мост, открытый 2 июля 2018

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В понедельник открыто движение по новому Крылатскому мосту через Москву-реку, соединяющему улицы Крылатская и Нижние Мневники, и разворотному съезду с улицы Нижние Мневники в сторону Карамышевской набережной.

Строительство нового Крылатского моста длиной 282 метра было начато в декабре 2016 года. Одновременно была проведена реконструкция части улиц Нижние Мневники (520 метров по три полосы движения в каждом направлении) и Крылатская (300 метров по три полосы движения в каждом направлении), бокового проезда вдоль прохода к Крылатскому мосту со стороны Крылатской улицы (250 метров, две полосы движения в одном направлении). Также построен разворотный съезд с улицы Нижние Мневники в сторону Карамышевской набережной (750 метров, две полосы движения в одном направлении). Общая протяженность новых дорог составила 2,4 километра.

Новый мост станет дублером старого Крылатского моста, построенного в первой половине 1980-х годов. В результате число полос на этом участке дороги удвоится — по каждому мосту движение транспорта будет организовано по трем полосам в одном направлении. Для удобства пешеходов на обоих мостах обустроены тротуары. Строительство нового Крылатского моста позволило устранить одно из «узких горлышек» на СЗХ. Было улучшено транспортное обслуживание северо-западных районов Москвы — Хорошево-Мневники, Крылатское, Кунцево и Филевский парк.