В Мордовии открылись цеха по производству мясных продуктов и мороженного

2 июля в столице Мордовии Саранске на АО «Октябрьская» официально открылись два новых пищевых производства. Это линия по выпуску мясных консервов и цех мороженого.

Стоимость реконструкции консервного цеха составила 32 млн рублей, из них 22 млн ушло на новое оборудование, которое производит мясные консервы в стеклянных банках с закручивающей крышкой. Мощность — до 6 тыс. банок «Мясо цыплят в собственном соку» в час. «Раньше мы производили консервы в допотопных условиях. Теперь у нас современное оборудование, на котором мы производим тушенку из мяса высшего сорта», — презентовал цех директор агрофирмы Иван Андин.

Данная продукция очень востребована жителями республики, она расфасована в удобную тару с винтовой крышкой. Ее можно брать с собой на дачу, в поход и т. д. Для производства консервов используется свежее охлажденное мясо бройлера, только что сошедшее с конвейера.

В дальнейшем руководство предприятия рассматривает вопрос о производстве консервов из мяса свинины и говядины, выращенной на фермах аргрофирмы.

Стоимость нового цеха по производству мороженного — 73 млн рублей, из них на оборудование пришлось 61 млн рублей. Производительность линии — от 3 до 6 тыс штук продукции в час. В настоящее время идет выпуск 11 видов мороженого, в их числе эскимо на палочке в глазури и без глазури, пломбир в вафельном стаканчике, пломбир в рожке, шоколадное мороженое, крем-брюле, фисташковое. Вес одной порции — 70 гр. По словам Ивана Андина, сырьем для сладкой продукции служат только высокосортные натуральные сливки, собственного производства, жирностью не ниже 15%.

Производство собственного мороженного восстановлено в Республике после 10-летнего перерыва.

АО «Октябрьская» построена в 1979 году. Первоначальная мощность предприятия составляла 4700 тонн мяса птицы в год.





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В дальнейшем предприятие развивалось как многопрофильная агрофирма и стала одним из ведущих агропредприятий Мордовии. В настоящее время «Октябрьская» объединяет ряд производств:

— в с. Болотниково Лямбирского района построена площадка из 10 корпусов для выращивания бройлеров общей мощностью 13 тысяч тонн мяса птицы в год,

— в Большой Елховке завершено строительство инкубатора мощностью 45 миллионов цыплят в год.

— введен в эксплуатацию кормоцех производительностью 20 тонн гранулированных кормов в час, который позволит довести суммарную производительность мощностей по приготовлению кормов для скота и птицы до 650 тонн в смену,

— молочно-товарная ферма (4 тыс. голов),

— свинокомплекс (14 тыс. голов),

— звероферма (28 тыс. голов),

— переработка молока,

— колбасное производство,

— хлебобулочное производство.