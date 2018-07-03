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Фотофакты

Ленинградский судостроительный завод «Пелла»

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Предлагаю Вашему вниманию очередной фоторепортаж о Ленинградском судостроительном заводе «Пелла». Обратите внимание — на верхнем фото виден небоскрёб «Лахта Центр»!

Слева направо — «Ураган», «Ладога», «Тайфун», «Ильмень» и заводской буксир «Волчёк»:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

1. Малый ракетный корабль «Ураган» проекта 22800 «Каракурт»:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

2. Малый ракетный корабль «Тайфун» проекта 22800 «Каракурт»:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

3. Опытовое судно «Ладога» проекта 11982:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

4. Океанографическое исследовательское судно «Академик Агеев» проекта 16450:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

5. На судне начался монтаж первого яруса надстройки:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

6. ОИС «Академик Агеев» и МРК «Шквал» — почувствуйте разницу в размерах!

  •  © Фото автора (A_SEVER)

7. Патрульные катера Балтийского флота П-344 и П-413 готовятся к военно-морскому параду:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

8. Эллинг на старой площадке ЛСЗ «Пелла» после реконструкции:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

9. Напомню — до реконструкции эллинг был таким:

  •  © Фото из открытых источников

10. Рейдовые буксиры РБ-2186 проекта 16609 и БУК-2190 проекта 04690 для ВМФ России:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

11. Строительство судна для ловли краба проекта 03070 (заложено 02.03.18):

  •  © Фото автора (A_SEVER)

12. Рядом с краболовом виден буксир проекта 02790 (ПЕ-65), ожидающий своего заказчика:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Фото автора (сделаны 24 июня 2018 года) и с сайта fleetphoto.ru

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Ленинградская область, Пелла, 03070, 04690, 11982, 16450, 16609, 22800, МРК, ОИС
  • Максим Алпеев
    03.07.1810:28:56

        будем надеяться, что 29 июля некоторые из здесь присутствующих пройдут в парадном строю! Как раз будем с семьей в Питере.

    #1049281
  • Tomas Tomas
    03.07.1810:33:56

    «Пелла» молодцы!   

    И, конечно, автор, который радует нас такими исчерпывающими обзорами и качественными фотографиями.   

    #1049285
    • A_SEVER A_SEVER
      03.07.1811:11:33

      "Пелла" молодцы!
      Согласен!
      радует нас такими исчерпывающими обзорами и качественными фотографиями
      Спасибо! Жаль, солнышка не было — фото могли быть лучше.    

      #1049290
  • SergeySeverny SergeySeverny
    03.07.1812:35:34

    и без солнышка фото замечательные!   

    #1049300
  • Нет аватара Argonaft
    03.07.1812:51:10

    А подскажите, люди добрые,для самообразования так сказать, как у Каракурта называется ниспадающая выступающая линия идущая ниже бортового номера от форштевня к ватерлинии. Вот тут на фотке видно как она классно отсекает брызги:

    •  © ic.pics.livejournal.com

    Отредактировано: Argonaft~12:51 03.07.18
    #1049305
  • Katamaran Katamaran
    03.07.1814:20:15

    так по итогу я и не понял, новых Рапторенков связных построили или человек ранее в комментрии ошибся?

    #1049324
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