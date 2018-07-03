Ленинградский судостроительный завод «Пелла»
Предлагаю Вашему вниманию очередной фоторепортаж о Ленинградском судостроительном заводе «Пелла». Обратите внимание — на верхнем фото виден небоскрёб «Лахта Центр»!
Слева направо — «Ураган», «Ладога», «Тайфун», «Ильмень» и заводской буксир «Волчёк»:
1. Малый ракетный корабль «Ураган» проекта 22800 «Каракурт»:
2. Малый ракетный корабль «Тайфун» проекта 22800 «Каракурт»:
3. Опытовое судно «Ладога» проекта 11982:
4. Океанографическое исследовательское судно «Академик Агеев» проекта 16450:
5. На судне начался монтаж первого яруса надстройки:
6. ОИС «Академик Агеев» и МРК «Шквал» — почувствуйте разницу в размерах!
7. Патрульные катера Балтийского флота П-344 и П-413 готовятся к военно-морскому параду:
8. Эллинг на старой площадке ЛСЗ «Пелла» после реконструкции:
9. Напомню — до реконструкции эллинг был таким:
10. Рейдовые буксиры РБ-2186 проекта 16609 и БУК-2190 проекта 04690 для ВМФ России:
11. Строительство судна для ловли краба проекта 03070 (заложено 02.03.18):
12. Рядом с краболовом виден буксир проекта 02790 (ПЕ-65), ожидающий своего заказчика:
Фото автора (сделаны 24 июня 2018 года) и с сайта fleetphoto.ru
03.07.1810:28:56
03.07.1810:33:56
03.07.1811:11:33 Согласен! Спасибо! Жаль, солнышка не было — фото могли быть лучше.
03.07.1812:35:34
03.07.1812:51:10
03.07.1814:20:15