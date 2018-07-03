Ленинградский судостроительный завод «Пелла»





© Фото автора (A_SEVER)

Предлагаю Вашему вниманию очередной фоторепортаж о Ленинградском судостроительном заводе «Пелла». Обратите внимание — на верхнем фото виден небоскрёб «Лахта Центр»!

Слева направо — «Ураган», «Ладога», «Тайфун», «Ильмень» и заводской буксир «Волчёк»:



© Фото автора (A_SEVER)

1. Малый ракетный корабль «Ураган» проекта 22800 «Каракурт»:



© Фото автора (A_SEVER)

2. Малый ракетный корабль «Тайфун» проекта 22800 «Каракурт»:



© Фото автора (A_SEVER)

3. Опытовое судно «Ладога» проекта 11982:



© Фото автора (A_SEVER)

4. Океанографическое исследовательское судно «Академик Агеев» проекта 16450:



© Фото автора (A_SEVER)

5. На судне начался монтаж первого яруса надстройки:



© Фото автора (A_SEVER)

6. ОИС «Академик Агеев» и МРК «Шквал» — почувствуйте разницу в размерах!



© Фото автора (A_SEVER)

7. Патрульные катера Балтийского флота П-344 и П-413 готовятся к военно-морскому параду:



© Фото автора (A_SEVER)

8. Эллинг на старой площадке ЛСЗ «Пелла» после реконструкции:



© Фото автора (A_SEVER)

9. Напомню — до реконструкции эллинг был таким:



© Фото из открытых источников

10. Рейдовые буксиры РБ-2186 проекта 16609 и БУК-2190 проекта 04690 для ВМФ России:



© Фото автора (A_SEVER)

11. Строительство судна для ловли краба проекта 03070 (заложено 02.03.18):



© Фото автора (A_SEVER)

12. Рядом с краболовом виден буксир проекта 02790 (ПЕ-65), ожидающий своего заказчика:



© Фото автора (A_SEVER)

Фото автора (сделаны 24 июня 2018 года) и с сайта fleetphoto.ru