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Транспорт и логистика

Первый состав из китайской провинции Хэбэй отправился в Москву в рамках перевозок Китай — Европа

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Со станции Гаои Ханьданьского центра грузовых перевозок Пекинского подразделения корпорации «Китайские железные дороги» (China Railway Beijing Group) в Москву отправился грузовой состав. Он стал первым поездом, отправившимся из провинции Хэбэй в российскую столицу в рамках проекта грузовых железнодорожных перевозок Китай — Европа, сообщает агентство «Синьхуа».

Состав с 41 контейнером должен преодолеть около 9 тыс. км пути, он пересечет границу двух стран через КПП Маньчжоули и примерно через 12 дней после отправления прибудет в пункт назначения — на станцию Ворсино. Обратно поезд повезет в Китай продукцию из древесины. Поезд также проследует через Екатеринбург и Новосибирск.

На начальном этапе по этому маршруту планируется отправлять 20 составов в год, объем грузоперевозок в обе стороны должен составить 30 тыс. тонн.

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http://www.gudok.ru/news/?ID=1424992

Экспорт, транспорт, логистика, РЖД, Шелковый путь, Китай
  • Е.Юрий Е.Юрий
    03.07.1814:15:33

       Сколько же грязи и санкций свалили на Россию в том числе и за это — первый серп по их тестикулам.

    П.С. Не знаю какого года фото, но просьба РЖД вернуть крыло орлу на место если не сделано еще.

    #1049323
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