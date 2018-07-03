Со станции Гаои Ханьданьского центра грузовых перевозок Пекинского подразделения корпорации «Китайские железные дороги» (China Railway Beijing Group) в Москву отправился грузовой состав. Он стал первым поездом, отправившимся из провинции Хэбэй в российскую столицу в рамках проекта грузовых железнодорожных перевозок Китай — Европа, сообщает агентство «Синьхуа».

Состав с 41 контейнером должен преодолеть около 9 тыс. км пути, он пересечет границу двух стран через КПП Маньчжоули и примерно через 12 дней после отправления прибудет в пункт назначения — на станцию Ворсино. Обратно поезд повезет в Китай продукцию из древесины. Поезд также проследует через Екатеринбург и Новосибирск.

На начальном этапе по этому маршруту планируется отправлять 20 составов в год, объем грузоперевозок в обе стороны должен составить 30 тыс. тонн.