В Рыбинске заработал новый причал для теплоходов

В Рыбинске Ярославской области 2 июля начал работу новый причал, к которому пришвартовались первые теплоходы.

Причал возводился за счет средств инвестора, без привлечения денег из бюджета города. Как ранее сообщалось на сайте администрации города Рыбинска, строительство причала началось еще осенью прошлого года, завершить планировали в мае этого года, однако из-за весеннего паводка не успели. Но несмотря на все трудности, подрядчик справился в рекордные сроки — работы заняли всего три месяца: месяц зимой и два — в весенне-летний период.

Отметим, что особенность рыбинского причала в том, что он затопляемый и рассчитан на перепады воды до 3,5 метров.