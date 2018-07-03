«Русская Трапеза» представила новый высокоскоростной упаковочной автомат

В июне 2018 года конструкторы холдинга «Русская Трапеза» представили новую модель вертикального упаковочного автомата серии SBi — «SBi-260 Continuous Motion».

Производительность упаковочного автомата существенно превышает скорость работы других машин данной серии. За счет внедрения непрерывного цикла протяжки упаковочного материала с одновременным свариванием продольного и поперечного шва разработчикам удалось довести производительность автомата до 200 уп/мин. Для сравнения, кинематическая производительность Sbi-370 Business — до 100 уп/мин, Sbi-260 Business — до 120 уп/мин, Sbi-260 Servo — до 140 уп/мин.

Помимо высокой скорости, SBi-260 Continuous Motion обладает следующими преимуществами:

уникальное программное обеспечение позволяет работать с широчайшим диапазоном продуктов;

позволяет работать с широчайшим диапазоном продуктов; рычажная схема каретки горизонтальной сварки с одним сервомотором увеличивает производительность машины, повышает усилие сжатия губок для проварки толстой пленки и обеспечивает более плавную и бесшумную работу узла;

увеличивает производительность машины, повышает усилие сжатия губок для проварки толстой пленки и обеспечивает более плавную и бесшумную работу узла; не требуется мощный компрессор для работы машины на высокой скорости;

для работы машины на высокой скорости; быстрая переналадка под разные типы пакетов;

под разные типы пакетов; минимальное количество изнашивающихся комплектующих.