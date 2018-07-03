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Производство

«Русская Трапеза» представила новый высокоскоростной упаковочной автомат

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В июне 2018 года конструкторы холдинга «Русская Трапеза» представили новую модель вертикального упаковочного автомата серии SBi — «SBi-260 Continuous Motion».

Производительность упаковочного автомата существенно превышает скорость работы других машин данной серии. За счет внедрения непрерывного цикла протяжки упаковочного материала с одновременным свариванием продольного и поперечного шва разработчикам удалось довести производительность автомата до 200 уп/мин. Для сравнения, кинематическая производительность Sbi-370 Business — до 100 уп/мин, Sbi-260 Business — до 120 уп/мин, Sbi-260 Servo — до 140 уп/мин.

Помимо высокой скорости, SBi-260 Continuous Motion обладает следующими преимуществами:

  • уникальное программное обеспечение позволяет работать с широчайшим диапазоном продуктов;
  • рычажная схема каретки горизонтальной сварки с одним сервомотором увеличивает производительность машины, повышает усилие сжатия губок для проварки толстой пленки и обеспечивает более плавную и бесшумную работу узла;
  • не требуется мощный компрессор для работы машины на высокой скорости;
  • быстрая переналадка под разные типы пакетов;
  • минимальное количество изнашивающихся комплектующих.

Новый упаковочный автомат, как и другие упаковочные машины серии SBi, предназначен для работы на пищевых и непищевых предприятиях России. Прежде всего, для упаковки мелкоштучных кондитерских изделий, замороженных полуфабрикатов, круп, орехов, сахара и другой бакалеи, а также для небольшой фурнитуры, химикатов, наполнителей кошачьего туалета и т. п.

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https://r-t.ru/chtenie-novostej/sbi-260-continuous-motion-vertikalnyj-upakovochnyj-avtomat-s-proizvoditelnostju-200-upak-min.html

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  • r-t
  • 03.07.201816:08
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