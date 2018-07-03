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Производство

Компания «Умные станки» запустила в серийное производство фрезерный обрабатывающий центр

  •  © clevercnc.ru

Российская компания «Умные станки» запустила в серийное производство новое оборудование — «Фрезерный обрабатывающий центр RH501», предназначенный для изготовления типовых деталей на металлообрабатывающих производствах.

Новая модель фрезерного центра была разработана конструкторами компании с учетом пожеланий металообрабатывающих предприятий и обладает следующими преимуществами: увеличенный размер рабочего поля, повышенная жесткость конструкции, высокая мощность шпиндельного мотора. Станина фрезерного центра выполнена из синтетического гранита, что обеспечивает более высокое вибропоглащение, в сравнении со станинами, выполненными из чугуна.

Разработка подобного уровня не уступает европейским фрезерным центрам по надежности и производительности, что делает её отличной альтернативой в рамках программы импортозамещения.

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  • r-t
  • 03.07.201817:14
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импортозамещение, станкостроение, металообрабатывающее оборудование
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