Компания «Умные станки» запустила в серийное производство фрезерный обрабатывающий центр

Российская компания «Умные станки» запустила в серийное производство новое оборудование — «Фрезерный обрабатывающий центр RH501», предназначенный для изготовления типовых деталей на металлообрабатывающих производствах.

Новая модель фрезерного центра была разработана конструкторами компании с учетом пожеланий металообрабатывающих предприятий и обладает следующими преимуществами: увеличенный размер рабочего поля, повышенная жесткость конструкции, высокая мощность шпиндельного мотора. Станина фрезерного центра выполнена из синтетического гранита, что обеспечивает более высокое вибропоглащение, в сравнении со станинами, выполненными из чугуна.

Разработка подобного уровня не уступает европейским фрезерным центрам по надежности и производительности, что делает её отличной альтернативой в рамках программы импортозамещения.