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Экспорт

Компания «Навигатор — Новое машиностроение» начала экспорт в страны Евросоюза

  • пресс-подборщик
  • пресс-подборщик
  •  © mtsperm.ru

Компания «Навигатор — Новое машиностроение» начала экспорт в страны Евросоюза. Первая страна, в которую была реализована пермская техника — Болгария. До этого за рубеж техника поставлялась только в Казахстан и Белоруссию.

Как пояснил генеральный директор компании Артем Галицкий: «Экспорт очень важен для нас. Большую роль в нем сыграло наше участие в европейских выставках. В этом году мы побывали в Венгрии, Литве, Чехии, Болгарии. У нас появились партнеры на территории этих стран. Совместно мы провели несколько демонстрационных показов. Наша техника зарекомендовала себя прекрасно. Безусловно у нас есть конкуренция с польскими и итальянскими машинами. Тем более, что территориально им в Европе продавать легче. Хорошо, что существуют меры государственной поддержки экспорта. Не всегда удается ими воспользоваться, но опыт их получения у нас есть. Сейчас будем продолжать развивать экспорт в другие страны Восточной Европы».

ООО «Навигатор — Новое машиностроение» — российский производитель сельхозтехники и коммунального оборудования.

  •  © www.nm-agro.ru

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Росспецмаш, Навигатор - Новое машиностроение
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