«ОКА МОЛОКО» приступило к реализации масштабного инвестиционного проекта в Рязанской области

ООО «ОКА МОЛОКО», входящее в Группу компаний «ЭкоНива-АПК», приступило к реализации масштабного инвестиционного проекта на территории Рязанской области по соглашению с Правительством региона, заключенному в марте 2018 года. До 2020 года планируется создание четырех животноводческих комплексов на 14400 голов дойного стада. Общий объем инвестиций составит более 14 млрд рублей. Будет создано порядка 450 новых рабочих мест. Выход комплексов на проектную мощность позволит получать до 130 тыс. тонн молока в год.

В мае 2018 года в Пителинском районе началось строительство животноводческого комплекса на 2800 голов и площадок для выращивания молодняка КРС молочных пород на 4230 голов. К началу июля уже построены временные внутрикомплексные дороги. Завершается строительство сетей водоснабжения и электроснабжения объектов: установлено 3 водонапорные башни, электроподстанция, ведутся работы по благоустройству 2 скважин. Построен фундамент под коровник № 1 с доильно-молочным блоком, выполнены работы по армированию фундамента под коровник № 2, началась заливка фундамента коровника № 3, возводится санпропускник. Федлот — площадка для содержания молодняка КРС (от 8 до 24 месяцев) — готова на 90%. Ввод животноводческого комплекса в эксплуатацию запланирован на декабрь 2018 года.

В Шацком районе ведется подготовка площадки под строительство животноводческого комплекса на 6000 голов. Построены временные дороги. Ведутся работы по планировке территории строительства. В настоящее время производится выемка и вывоз грунта. Кроме того, «ОКА МОЛОКО» разрабатывает проекты комплексов для Чучковского и Сасовского районов.