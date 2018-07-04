«ОКА МОЛОКО» приступило к реализации масштабного инвестиционного проекта в Рязанской области
В мае 2018 года в Пителинском районе началось строительство животноводческого комплекса на 2800 голов и площадок для выращивания молодняка КРС молочных пород на 4230 голов. К началу июля уже построены временные внутрикомплексные дороги. Завершается строительство сетей водоснабжения и электроснабжения объектов: установлено 3 водонапорные башни, электроподстанция, ведутся работы по благоустройству 2 скважин. Построен фундамент под коровник № 1 с доильно-молочным блоком, выполнены работы по армированию фундамента под коровник № 2, началась заливка фундамента коровника № 3, возводится санпропускник. Федлот — площадка для содержания молодняка КРС (от 8 до 24 месяцев) — готова на 90%. Ввод животноводческого комплекса в эксплуатацию запланирован на декабрь 2018 года.
В Шацком районе ведется подготовка площадки под строительство животноводческого комплекса на 6000 голов. Построены временные дороги. Ведутся работы по планировке территории строительства. В настоящее время производится выемка и вывоз грунта. Кроме того, «ОКА МОЛОКО» разрабатывает проекты комплексов для Чучковского и Сасовского районов.
- Великоросс
- 04.07.201811:55
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