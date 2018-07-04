В Волгоградской области реализуется инвестпроект по выращиванию и переработке томатов

В Волгоградской области реализуется инвестпроект по строительству комплекса полного цикла по выращиванию томатов в открытом грунте и переработке в томатную пасту. Это многоступенчатый проект, рассчитанный на 5 лет.

Общий объем инвестиций оценивается в миллиард рублей, за два года уже освоено 400 млн. К 2020 году планируется выход на полную производственную мощность в 200 тыс. тонн перерабатываемых овощей в год.

— Сейчас 90% томатной пасты завозится в Россию из-за рубежа — из Китая, Ирана, Турции, той же Италии, — говорит директор ООО «Кухмастер» Вадим Обрубов. — Наш проект как раз и направлен на то, чтобы переломить эту ситуацию и насытить внутренний рынок. Решение о создании собственного сельскохозяйственного предприятия в Ленинском районе было принято в 2015 году. А в прошлом году при поддержке областных властей мы завершили строительство завода с двумя линиями по производству томатной пасты и переработки овощей и создание орошаемого участка площадью 332 гектара.

В настоящий момент в Волгоградской области реализуется более 300 инвестпроектов.

Региональные власти ведут целенаправленную и последовательную работу по расширению поливных площадей. За последние 4 года благодаря вхождению в пилотный проект по строительству объектов мелиорации в Волгоградской области площадь орошаемых земель в области увеличилась с 33,7 тысячи до 44,6 тысячи гектаров. Инвесторам, которые вводят в строй системы орошения, компенсируется до 70% понесенных затрат. Только в прошлом году на эти цели было направлено около 640 млн рублей — больше, чем за три предыдущие годы.