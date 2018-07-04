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В Волгоградской области реализуется инвестпроект по выращиванию и переработке томатов

  •  © novostivolgograda.ru

В Волгоградской области реализуется инвестпроект по строительству комплекса полного цикла по выращиванию томатов в открытом грунте и переработке в томатную пасту. Это многоступенчатый проект, рассчитанный на 5 лет.

Общий объем инвестиций оценивается в миллиард рублей, за два года уже освоено 400 млн. К 2020 году планируется выход на полную производственную мощность в 200 тыс. тонн перерабатываемых овощей в год.

— Сейчас 90% томатной пасты завозится в Россию из-за рубежа — из Китая, Ирана, Турции, той же Италии, — говорит директор ООО «Кухмастер» Вадим Обрубов. — Наш проект как раз и направлен на то, чтобы переломить эту ситуацию и насытить внутренний рынок. Решение о создании собственного сельскохозяйственного предприятия в Ленинском районе было принято в 2015 году. А в прошлом году при поддержке областных властей мы завершили строительство завода с двумя линиями по производству томатной пасты и переработки овощей и создание орошаемого участка площадью 332 гектара.

В настоящий момент в Волгоградской области реализуется более 300 инвестпроектов.

  •  © novostivolgograda.ru

Региональные власти ведут целенаправленную и последовательную работу по расширению поливных площадей. За последние 4 года благодаря вхождению в пилотный проект по строительству объектов мелиорации в Волгоградской области площадь орошаемых земель в области увеличилась с 33,7 тысячи до 44,6 тысячи гектаров. Инвесторам, которые вводят в строй системы орошения, компенсируется до 70% понесенных затрат. Только в прошлом году на эти цели было направлено около 640 млн рублей — больше, чем за три предыдущие годы.

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https://novostivolgograda.ru/article/general/15-06-2018/importozameschenie-po-volgogradski-buduschee-ovoschevodstva

Волгоградская область, ООО Кухмастер
  • Михаил Иванов Михаил Иванов
    04.07.1813:40:52

    Две грамматические ошибки в заголовке это круто

    #1049522
  • Комментарий удален
  • Нет аватара Spechtoff
    04.07.1816:38:29

    Читал статью о том, что в Волгоградской области очень много китайцев, строят «левые» теплицы, на огромных количествах удобрений. Помидоры продают по бромовым ценам, убивая конкуренцию в лице местных фермеров. Так ли это?

    #1049554
    • Нет аватара Sergey 34
      04.07.1816:52:39

      В данной статье речь идёт о томатах выращиваемых в открытом грунте.

      Что касается «тепличной» темы то проблема китайского кочевого земледелия в Волгоградской области существует, хотя и не в таких объёмах чтобы оказывать серьёзную, а тем более фатальную конкуренцию.Речь больше идёт о напичканых химией томатах и земли не пригодной для чего-либо. Правда в этом году (впервые за несколько лет) правоохранительные органы хоть как-то начали бороться с этим явлением.

      #1049557
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