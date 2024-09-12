В Волгограде досрочно открыли движение по новому горнополянскому путепроводу

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В Волгограде досрочно открыли новую дорожную развязку в Советском районе.

Путепровод, протяженность которого составляет более 1,2 км, был построен на пересечении автодороги Новый Рогачик — Волгоград и железнодорожного перегона Горнополянский — Канальная.

Развязка была построена в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и сдана на два месяца раньше запланированного срока.

Необходимость в этом сооружении назрела давно, но существенно возросла после реализации инвестпроекта по комплексной реконструкции участка железной дороги М. Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская. Отмечается, что создание вторых путей повысило пропускную способность дорожного участка с 25 до 154 пар поездов в сутки. А в результате увеличения интенсивности движения составов выросло число пробок на переезде, поскольку эта автодорога выходит на ростовскую федеральную трассу; обеспечивает сообщение Волгограда с поселками Новый Рогачик, им. Гули Королёвой, Горным, Водным, Майским, десятками СНТ. По ней следуют транзитники, дачники, перевозят продукцию фермеры. Теперь двухполосный надземный путепровод повысит скорость, безопасность и комфорт передвижения для автомобилистов, ликвидирует заторы на переезде.

С 2014 года в Волгоградской области возведено 12 мостов и путепроводов, из них пять — над железной дорогой; построено, реконструировано и отремонтировано более 4,3 тыс. км дорог.

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