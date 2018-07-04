В ЦАГИ исследовали особенности движения МС-21 по скользкой ВПП

В Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского прошли исследования особенностей движения самолёта МС-21 по скользкой и покрытой осадками взлётно-посадочной полосе.

Слой осадков на ВПП приводит к уменьшению коэффициента сцепления шасси с поверхностью полосы, появлению сил дополнительного сопротивления, вызванных прокладыванием колеи в слое осадков и ударным воздействием брызг осадков из-под колес самолёта, возможному возникновению глиссирования колёс. Совокупность перечисленных факторов значительно ухудшает путевое управление и эффективность торможения самолёта на ВПП и, как следствие, увеличивает дистанцию взлёта.

Цель работ, проводимых отделением динамики полёта и систем управления ЦАГИ, — оценить влияние толщины слоя воды, слякоти, снега и льда, покрывающих ВПП, на увеличение дистанций взлёта и посадки, а также на изменение характеристик устойчивости и управляемости лайнера.

В рамках исследования ученые ЦАГИ создали математическую модель движения самолёта по полосе с учётом различных состояний её поверхности. Разработаны новые математические модели сил сопротивления колёс шасси при качении по слою осадков, усовершенствованы модели системы торможения и боковой силы колёс. По результатам моделирования определены дистанции нормального взлёта, прерванного и продолженного взлёта при отказе двигателя при различных состояниях поверхности ВПП, выявлены особенности управления самолётом при воздействии бокового ветра и использовании реверса тяги.

«Сформированная нами программа моделирования в дальнейшем будет отрабатываться в ходе исследований на пилотажных стендах ЦАГИ с участием лётного состава и корректироваться с учётом лётных испытаний МС-21 при обозначенных условиях. В дальнейшем полученные результаты могут пойти в зачёт сертификационных испытаний самолёта на скользких ВПП, а также лягут в основу рекомендаций лётному составу», — рассказал ведущий научный сотрудник отделения динамики полёта и систем управления ФГУП «ЦАГИ» Виктор Брагазин.

МС-21-300 — пассажирский самолёт нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров, ориентированный на самый массовый сегмент рынка авиаперевозок. Летательный аппарат обеспечит пассажирам качественно новый уровень комфорта благодаря самому большому в классе узкофюзеляжных самолётов диаметру фюзеляжа. По своим лётно-техническим данным и экономичности самолёт МС-21 превосходит существующие аналоги. Прежде всего — благодаря крылу из полимерных композиционных материалов, впервые в мире созданному для узкофюзеляжных самолетов вместимостью свыше 130 пассажиров. В конструкции самолёта доля композитов составляет свыше 30%, что является уникальным решением для этого класса лайнеров.