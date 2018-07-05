«Уралкабель» установил две новые линии для изготовления проводов со стекловолокнистой изоляцией

На заводе «Уралкабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий активы УГМК) установили две новые линии для изготовления обмоточных проводов со стекловолокнистой изоляцией. Стоимость оборудования составляет около 1 млн евро.

Провода со стекловолокнистой изоляцией используются в двигателях электрических машин. Завод «Уралкабель» является одним из крупнейших производителей данной продукции. В месяц предприятие производит до 200 тонн проводов.

Благодаря новому оборудованию «Уралкабель» сможет увеличить объемы производства — скорость наложения изоляции на итальянских линиях в два, а для некоторых сечений — в три раза выше, чем на старых машинах.

«Но самое главное — повысится качество готовых изделий. Новые линии полностью автоматизированы: регулируются скорость и шаг наложения стекловолоконных нитей, температура в печах и т. д. Это позволяет более тщательно контролировать технологический процесс. Пройдя через обмотчик, провод попадает в ванну с лаком, а затем в печь. Там изоляция сушится и запекается. Готовое изделие способно выдерживать рабочую температуру в электромашине до 200 градусов», — рассказал главный технолог АО «Уралкабель» Александр Папенко.

Кроме этого, у специалистов появилась возможность повысить качество подготовки стекловолокна. Одновременно с новыми линиями завод приобрел тростильный станок, на котором в автоматическом режиме регулируются скорость намотки, равномерное натяжение нитей и другие параметры. В результате изоляция накладывается более равномерно, с сохранением всех необходимых свойств. «Чем ровнее и плотнее ложатся нити, тем качественнее изоляция и меньше габариты готового изделия. Это одно из требований заказчиков — небольшие габариты провода позволяют им экономить пространство в обмотке двигателей электрических машин и тем самым увеличивать их мощность», — пояснил Александр Папенко. Сейчас ведется пусконаладка новых линий. «Модернизация участка продолжится. Нам важно идти в ногу со временем и с требованиями заказчиков, предоставляя им качественный и современный продукт», — отметил директор АО «Уралкабель» Алексей Жужин.