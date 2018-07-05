«Ладога» ушла на ходовые испытания в Ладогу

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Сегодня опытовое судно «Ладога» проекта 11982 покинуло акваторию ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» и в сопровождении буксиров отправилось в Ладожское озеро на заводские ходовые испытания. Судно с заводским № 150 заложено на новой производственной площадке ЛСЗ «Пелла» 12 сентября 2014 года и спущено на воду 29 июля 2016 года.

Опытовые суда «Ладога» и «Ильмень» строятся для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации. По просьбе заказчика первоначальный проект был откорректирован ЦМКБ «Алмаз», поэтому новая пара опытовых судов сильно отличается от головного судна «Селигер», построенного в 2012 году на ПСЗ «Янтарь».

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 1120 т.

Главные размерения: длина — 63.8 м, ширина — 10.8 м, осадка — 3.8 м.

Максимальная скорость хода: 13 узлов

Дальность плавания: 1000 миль.

Экипаж — 16 человек и 20 членов экспедиции

Судно может нести подводные аппараты различного типа.

Серия:

ПСЗ «Янтарь»:

Зав. № 01601 — заложено 08.07.09 — спущено 29.07.11 — передано 25.12.12 — «Селигер» (ЧФ)

ЛСЗ «Пелла»:

Заводской № 150 — заложено 12.09.14 — спущено 29.07.2016 — «Ладога» (для БФ)

Заводской № 151 — заложено 04.12.14 — спущено 05.12.2017 — «Ильмень» (для ЧФ)

Фото Curious с сайта forums.airbase.ru

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