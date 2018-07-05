УАЗ «Патриот» с «автоматом» впервые заметили на тестах

Ульяновский автозавод готовится к старту производства «Патриота» с автоматической коробкой.

На МКАДе сфотографировали колонну из трех автомобилей, которые были в камуфляжной пленке. В красной-черной машине легко угадывается УАЗ «Патриот», причем без каких-либо видимых изменений. Вероятнее всего тестовый экземпляр внедорожника обладает техническими новшествами.

В сентябре текущего года автомобиль должен обзавестись новой системой охлаждения двигателя (СОД). В марте 2019 года на «Патриот» дебютирует долгожданный опционный «автомат» французской фирмы Punch Powertrain, это 6-ступенчатая «гидромеханика» 6L50. В следующем году автомобиль начнут оснащать бензиновым двигателем ЗМЗ-Про мощностью 150 л.с., который сейчас ставят на УАЗ «Профи». Новая коробка и модернизированный двигатель появятся одновременно.

Ульяновский внедорожник проходит дорожные и доводочные испытания. Снаружи его не отличить от серийного, но в салоне вместо рычага селектора — кнопки включения режимов АКП. Отметим, что водитель «Патриота» во время движения в пробке разговаривает по телефону, можно увидеть, что его правая рука занята не переключением передач, это явный признак того, что автомобиль оснащен автоматической КП.

Очевидно, что «Патриот», оснащенный автоматической трансмиссией, тестируется с двумя «китайцами» с целью сравнительных характеристик.

Внедорожник обзаведется модернизированным передним мостом от модели «Профи». Главной особенностью этого узла являются другие поворотные кулаки, обеспечивающие меньший радиус разворота, поскольку угол отклонения колеса вырастет на 6º. Обновление коснется салона: на стойках кузова появятся ручки, за которые можно будет держаться.

Что касается двух остальных камуфляжных автомобилей, то после тщательного и длительного расследования стало понятно, что обе машины китайского производства. Белая машина — это Foton Sauvana, синий автомобиль тоже удалось идентифицировать — это Haval H9.