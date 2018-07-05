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Фотофакты

УАЗ «Патриот» с «автоматом» впервые заметили на тестах

  •  © cdnimg.rg.ru

Ульяновский автозавод готовится к старту производства «Патриота» с автоматической коробкой.

На МКАДе сфотографировали колонну из трех автомобилей, которые были в камуфляжной пленке. В красной-черной машине легко угадывается УАЗ «Патриот», причем без каких-либо видимых изменений. Вероятнее всего тестовый экземпляр внедорожника обладает техническими новшествами.

В сентябре текущего года автомобиль должен обзавестись новой системой охлаждения двигателя (СОД). В марте 2019 года на «Патриот» дебютирует долгожданный опционный «автомат» французской фирмы Punch Powertrain, это 6-ступенчатая «гидромеханика» 6L50. В следующем году автомобиль начнут оснащать бензиновым двигателем ЗМЗ-Про мощностью 150 л.с., который сейчас ставят на УАЗ «Профи». Новая коробка и модернизированный двигатель появятся одновременно.

Ульяновский внедорожник проходит дорожные и доводочные испытания. Снаружи его не отличить от серийного, но в салоне вместо рычага селектора — кнопки включения режимов АКП. Отметим, что водитель «Патриота» во время движения в пробке разговаривает по телефону, можно увидеть, что его правая рука занята не переключением передач, это явный признак того, что автомобиль оснащен автоматической КП.

  •  © cdnimg.rg.ru

Очевидно, что «Патриот», оснащенный автоматической трансмиссией, тестируется с двумя «китайцами» с целью сравнительных характеристик.

  •  © cdnimg.rg.ru

Внедорожник обзаведется модернизированным передним мостом от модели «Профи». Главной особенностью этого узла являются другие поворотные кулаки, обеспечивающие меньший радиус разворота, поскольку угол отклонения колеса вырастет на 6º. Обновление коснется салона: на стойках кузова появятся ручки, за которые можно будет держаться.

Что касается двух остальных камуфляжных автомобилей, то после тщательного и длительного расследования стало понятно, что обе машины китайского производства. Белая машина — это Foton Sauvana, синий автомобиль тоже удалось идентифицировать — это Haval H9.

  •  © cdnimg.rg.ru
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https://rg.ru/2018/07/05/uaz-patriot-s-avtomatom-vpervye-zametili-na-testah.html

УАЗ, УАЗ Патриот
  • Van Mail Van Mail
    05.07.1814:44:00

    А для чего вообще камуфляж то? его и так внешне от обычного не отличить же))

    #1049777
    • Нет аватара Рыбак
      05.07.1814:57:35

      кто бы тогда обратил внимание?!    

      #1049779
    • Нет аватара Neptus
      05.07.1818:54:36

      Автомобиль теряет объёмность (трёхмерность) и становиться плохо обозреваем.

      Отредактировано: Neptus~18:55 05.07.18
      #1049870
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