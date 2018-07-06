Австрийская Doka строит в ОЭЗ Липецк завод по производству опалубки

Представители австрийской Doka GmbH заложили первый камень на строительстве завода по производству опалубки стоимостью около 500 млн руб. в особой экономической зоне «Липецк». За счет предприятия мощностью 67,5 тыс. кв. м в год в компании рассчитывают занять до 15% российского рынка. Впрочем, на нем компании предстоит выдерживать жесткую конкуренцию и более перспективным может стать экспорт в страны СНГ, считают эксперты.

В особой экономической зоне «Липецк» состоялась церемония закладки первого камня на строительстве завода Doka GmbH (проект реализует ООО «Дока Липецк»). Проект был одобрен на заседании экспортного совета ОЭЗ в ноябре 2017 года. Как сообщили «Ъ-Черноземье» в особой экономической зоне, для размещения завода предоставлена территория площадью 6 га. Площадь производственных помещений должна будет составить 3,5 тыс. кв. м. Объем инвестиций в строительство — €7 млн (около 500 млн руб.). Завод должен быть пущен в 2019 году, его предполагаемая мощность — до 67,5 тыс. кв. м опалубки в год. Активная фаза строительства должна начаться в течение июля, в компании обещают максимально привлечь к нему местных подрядчиков. На предприятии может быть создано 120 рабочих мест.

«Впервые за 150-летнюю историю компании мы организуем производство специально для клиентов на одном конкретном рынке и ожидаем значительного роста конкурентоспособности нашей компании в России», — заявил в ходе открытия директор по производству и развитию Doka Людвиг Пекарек. Липецкий завод должен стать первой производственной площадкой Doka за пределами Евросоюза. В России у нее действует несколько торговых филиалов. Отечественный рынок, по мнению специалистов компании, обладает «гигантским потенциалом, в первую очередь в жилищном и коммерческом строительстве». Ранее, на этапе рассмотрения заявки в экспертном совете, в компании предполагали, что новое предприятие позволит Doka занять 15% отечественного рынка.